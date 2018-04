The Barber Shop, la nueva colección de Zara para niño

La llegada de la primavera como es debido parece que está próxima. Por eso no debes perder más el tiempo si aún no has renovado como es debido el vestuario de tu hijo. Si te pones a hacerlo ya te puede resultar interesante conocer la nueva colección de Zara para niño. Nos estamos refiriendo a la que llega por título The Barber Shop.

Sigue leyendo y descubre algunos de los artículos más significativos de esa línea, entre los que se encuentran los siguientes. Toma nota:

Pantalón

Largo y con vuelta en el bajo. Así podemos definir a esta primera prenda que tienes delante de la citada firma low cost.

No obstante, tampoco hay que pasar por alto que incorpora cinturilla con cordón de tipo marinero, bolsillos delanteros y que se abrocha en la parte delantera con cremallera y botón. Está a la venta en color crudo y con un estampado de rayas vertical.

Íntegramente en algodón se ha confeccionado el mismo que está disponible por 22,95 euros.

Sudadera

De cara a que tu hijo vaya a la moda y se sienta muy cómodo, la marca Zara ha procedido a incorporar a su colección esta sudadera de manga larga y cuello redondo.

Incluye puños elásticos, posee aberturas en los laterales y el bajo es asimétrico. Todo eso sin pasar por alto tampoco que sobre su base de color curry se desarrolla un print de serpientes. Asimismo hay que resaltar que su composición está formada por algodón. En cuanto a precio, se ha puesto a la venta por 15,95 euros.

Camiseta

Sin lugar a dudas, una de las prendas que más va a utilizar tu hijo en el día a día de la temporada primavera-verano es la camiseta. Viene a ser una prenda de cuello redondo y manga corta que se presenta, además, con un corte recto.

Otras señas de identidad son que es de color blanco, aunque en la zona delantera incluye un estampado en negro de unos guantes de boxeo y unas palabras en inglés. 7,95 euros es el valor por el que se ha puesto a la venta este artículo, que se ha confeccionado con algodón de manera íntegra.

Zapato

En la colección de temporada de la citada marca low cost tampoco faltan modelos variados de calzado. Precisamente uno de los más significativos es el que tienes ahora delante. Se trata de un zapato de estilo blucher, ideal para acudir a alguna cita más elegante que tenga tu hijo.

Incluye una pieza interior con efecto calcetín, se cierra en la zona del empeine con cordones e incorpora lo que es tirador trasero. Todo eso sin olvidar tampoco que su puntera es redonda y que se encuentra ahora a la venta por un precio de 25,95 euros.

Poliuretano, algodón y poliéster son tres de los materiales que se han usado para darle forma a este artículo.

Chaqueta

Para que tu hijo pueda abrigarse el día de la primavera que refresquen las temperaturas, nada mejor que esta chaqueta. De la misma se puede destacar tanto que es de manga larga como que cuenta con escote en pico. A todo eso podemos añadir que se abrocha en la parte frontal con varios botones, que posee corte recto y que dispone de terminaciones en canalé tanto en los puños como en el bajo.

En color natural, azul índigo o azul marino se puede adquirir ahora esta prenda, disponible por un precio de 12,95 euros. Se ha confeccionado haciendo uso de materiales tales como el algodón.

Gorro

Si tienes previsto acudir con tu hijo a la playa a partir de este momento, es importante que no olvides comprarle un complemento para poder protegerle del sol. Nos estamos refiriendo a un gorro como este, que destaca por ser de color azul, aunque incorpora una serie de bandas donde también adquiere relevancia el color beige.

10,95 euros es el coste que tiene este artículo, cuya composición se encuentra conformada por pasta de celulosa y poliéster en una proporción de 89 % y 11 % respectivamente.

Aunque estos son algunos de los productos más significativos de la citada colección de temporada, no podemos pasar por alto otros tales como parkas, cazadoras, pantalones chinos o vaqueros.

