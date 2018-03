Oli, el primer muñeco con rasgos de Síndrome de Down

El pasado 21 de marzo se celebraba el Día Mundial del Síndrome de Down. Y hoy esta alteración de tipo genético vuelve a estar de máxima actualidad. ¿El motivo? Que se ha dado a conocer la existencia del primer muñeco con rasgos de Síndrome de Down. Se da en llamar Oli.

Sigue leyendo y conocerás todo acerca de este juguete que, desde luego, marca un antes y un después importante en pro de la visibilidad de ese mencionado trastorno.

La autoría del muñeco

La empresa argentina Casita de muñecas es la que ha llevado a cabo la realización de este muñeco que ahora se ha convertido en noticia en todo el mundo. Se trata de una compañía especializada en la fabricación de muñecos que favorecen la diversidad y que apuestan por lo que es un tipo de juego más inclusivo.

Estas pasadas jornadas fue cuando procedió a presentar ese mencionado artículo. Lo hizo teniendo como escenario la ciudad de Buenos Aires, concretamente el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña. Una presentación esa que corrió a cargo tanto de la Asociación Síndrome de Down de Argentina como la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

¿Cómo surge este muñeco con rasgos de Síndrome de Down?

Una singular historia es la que se encuentra detrás de este juguete que ahora se ha dado a conocer. En concreto, según contó el propietario de la empresa fabricante (Federio Galanterni), todo comenzó cuando una persona les contó lo que le había sucedido con una niña con la citada alteración genética.

Al parecer ese adulto le preguntó si le gustaban las muñecas y esa pequeña contestó que no. Su respuesta sorprendió a aquel que quiso saber el porqué no le agradaban y la respuesta de la niña fue que no le gustaban porque no había ninguna que se pareciera a ella.

Una anécdota que hizo pensar a quienes estaban al frente de la compañía juguetera que había que tomar medidas en el asunto. Y así le dieron forma a Oli.

Características de Oli

Además de todo lo expuesto hasta el momento, merece la pena conocer otra serie de datos de interés acerca de este nuevo muñeco. Nos estamos refiriendo a cuestiones tales como estas:

Como hemos mencionado, posee los rasgos faciales de un bebé con Síndrome de Down .

. Se puede adquirir tanto como bebé masculino como bebé femenino.

Posee los ojos claros y tiene el pelo oscuro.

A todo eso hay que añadir que puede mover los brazos y que cuenta con un aspecto regordete.

Otros aspectos a tener en consideración

Dentro de la presentación de este nuevo muñeco se dieron a conocer otra serie de aspectos que merece la pena tener en cuenta: