El Ibex 35 ha estrenado este jueves con caídas en torno la 0,12% aunque aún se aferra a los 16.000 puntos en el primer tramo de la negociación. La jornada ha sido marcada por otro día de resultados empresariales, con la siderúrgica ArcelorMittal a la cabeza del selectivo con un avance del 5% tras presentar resultados.

En este sentido, ArcelorMitttal ganó 2.975 millones de dólares (equivalente a 2.590 millones de euros) al cierre de los nueve primeros meses del año, lo que representa una mejora del 72% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, el beneficio neto de Logista retrocedió un 8,8% con respecto al ejercicio del año anterior, por lo que han señalado a motivos macroeconómicos. Esto llevará la compañía a emitir un dividendo de 277 millones de euros, según ha comunicado la empresa.

En las primeras horas de cotización este jueves, los mayores ganadores del Ibex 35 han sido ArcelorMittal (+5,08%), Rovi (+1,82%), Bankinter (+0,90%) y Acerinox (+0,81%). En el lado contrario, los valores más castigados han sido Aena (-4,41%), ACS (-2,68%), Acciona Energía (-1,60%) y Acciona (-1,33%=.

El resto de las plazas bursátiles en el continente también han abierto la jornada con caídas. La Bolsa de París estrena este jueves con un retroceso del 0,76%, mientras Fráncfort cae un 0,38% y Milán cede un 0,52%. Londres, por su parte, cotiza plano. Por otro lado, el precio del barril del crudo Brent, la referencia europea, ha puesto fin a las caídas este jueves, con una revalorización en torno al 1% en el primer tramo de la negociación. El barril del West Texas Intermediate se revaloriza a mayor medida, un 1,16%, hasta marcar los 60 dólares.