Ya hay horarios para el Depor-Mallorca y el At.Baleares-Atlético, los dos partidos de 16avos de final de la Copa del Rey que involucran a los dos equipos mallorquines. Tal y como estaba previsto los de Arrasate jugarán el martes 16 en Riazor como no podía ser de otra manera, ya que el viernes 19 despiden el año en Mestalla ante el Valencia. Por su parte, el Estadio Balear recibirá a los de Simeone el jueves 18 a las 21.00 horas en el que será sin duda uno de los mayores acontecimientos de la historia del club blanquiazul.

El Deportivo-Mallorca será, junto al Eibar-Elche, el partido que abra la ronda de la eliminatoria de 16avos de final ya que se disputará a las siete de la tarde del martes 16 en el estadio de Riazor. Ese mismo martes se jugarán otros tres encuentros, el Guadalajara-Barcelona en el Pedro Escartín, el Eldense-Real Sociedad y el Sporting de Gijón-Valencia.

Para el miércoles, a las siete de la tarde, están previstos el Albacete-Celta, el Racing-Villarreal, el Cultural Leonesa-Levante y el Huesca-Osasuna, mientras que a las nueve de la noche se jugarán el Talavera-Real Madrid y el Alavés-Sevilla, única eliminatoria entre equipos de Primera División.

Ya para el jueves quedan a las siete de la tarde el Burgos-Getafe y el Ourense-Athletic y, a las nueve, el Murcia-Betis, el Granada-Rayo y, por supuesto, el esperadísimo Atlético Baleares-Atlético de Madrid en el que los jugadores que dirige Luis Blanco no renuncian ni mucho menos a dar la sorpresa ante los de Simeone, después de haber dejado en la cuneta en la anterior ronda al Espanyol. Lo que es seguro, desde luego, es que los rojiblancos se tendrán que emplear a fondo porque no se lo van a poner nada fácil.