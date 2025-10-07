Ya hay dos cuartofinalistas en el Mallorca Women’s Championship

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group (WTA 125) vivió este martes su jornada más exigente hasta la fecha, marcada por los partidos maratonianos y la emoción tanto en el Mallorca Country Club como en el TC Magaluf.

La argentina María Lourdes Carlé se convirtió en la primera jugadora en alcanzar los cuartos de final, tras imponerse a la italiana Nuria Brancaccio en un auténtico pulso de resistencia física y mental. Después de más de tres horas de juego, Carlé cerró el triunfo por 7-6, 1-6, 7-5, demostrando gran solidez y capacidad para sobreponerse en los momentos clave.

El duelo entre Sára Bejlek (CZE) y Mina Hodzic (GER) siguió la misma tónica de intensidad. La jugadora checa, de 19 años, necesitó también tres horas de esfuerzo para imponerse por 7-5, 5-7, 7-6, en uno de los encuentros más disputados del torneo.

Otra batalla de tres sets tuvo como protagonista a la georgiana Ekaterine Gorgodze, que derrotó a la griega Despina Papamichail por 6-2, 4-6, 6-3.

La jornada también supuso el adiós de la última mallorquina presente en el torneo. Yvonne Cavallé-Reimers, junto a la italiana Angelica Moratelli, cayó en un ajustado duelo de dobles frente a la pareja formada por Mayar Sherif (EGY) y Tamara Zidansek (SLO), con marcador de 6-7, 6-4, 10-4.

En el tercer partido del día en la pista central, la serbia Lola Radivojevic logró el pase a los octavos de final al vencer a la rumana Miriam Bulgaru por 6-4, 6-3, en un encuentro de gran nivel técnico y ritmo constante desde el fondo de pista.

En el último partido del día, la alemana Noma Noha Akugue confirmó su gran semana en Mallorca al imponerse a la francesa Carole Monnet por 6-4, 4-6, 7-6, logrando el pase a los cuartos de final. La jugadora de 21 años, que entrena con frecuencia en el Mallorca Country Club, supo reaccionar tras ceder el segundo set y mostró una gran fortaleza física y mental para cerrar el encuentro con autoridad ante el público local.

Más allá de la competición, el torneo vivió una jornada muy especial con la visita de más de cien niños y niñas de diferentes colegios de Calvià, Andratx y Palma, dentro de la iniciativa de e|motion Sports España para acercar el tenis a las nuevas generaciones. Los escolares participaron en actividades didácticas y descubrieron cómo funciona un torneo profesional, disfrutando del ambiente y la convivencia con jugadores y técnicos en el Mallorca Country Club.

Por la tarde, los protagonistas del torneo se dieron cita en la Players Party, celebrada en el restaurante Hadley’s de Magaluf, en un ambiente relajado antes del inicio de la recta final del campeonato.

El torneo continuará este miércoles, 8 de octubre, con la disputa de los últimos octavos de final individuales y los cuartos de final de dobles. Será además el último día de competición en Magaluf; a partir del jueves, todos los encuentros se celebrarán exclusivamente en el Mallorca Country Club de Santa Ponça.