Penúltimo entreno de la semana para el Atlético Baleares, que ya está preparando el partido contra el UCAM Murcia, 15º en la clasificación con 13 puntos. El ATB tiene hambre de victoria, ya que el empate de la semana pasada frente al Alcoyano le supo a poco aunque consiguieran recortar un punto al Villarreal, en primera posición de la clasificación.

Para esta jornada, Xavi Calm cuenta con los mismos jugadores que la anterior. Siguen siendo baja por lesión Jesús Álvaro, Alfonso y Hugo, el resto de la plantilla está disponible para el míster. Esta mañana, en la rueda de prensa previa al partido del domingo 21 a las 12.00h en el Estadio Balear, Xavi Calm ha atendido a los medios de comunicación.

«El UCAM es un equipo muy bueno en cuanto a plantilla. El año pasado estuvieron a punto de subir de categoría. Creemos que vendrán aquí a por los tres puntos, como nosotros», dijo el entrenador, que insistió en que «es un rival complicado que el año pasado también hizo una buena temporada, pero intentaremos que se queden los tres puntos en el Estadio».

Sobre la situación de la plantilla explicó que «tenemos las bajas de Alfonso, Hugo y Jesús, el resto todos disponibles». «Sabíamos que éste era un grupo muy fuerte, muy difícil, pero sí que es verdad que hemos notado que los equipos trabajan muchísimo todos los detalles», agregó Xavi Calm, que admitió que «si que es verdad que esta semana, después del empate en Alcoy, he notado que había muchas ganas de volver a ganar, porque creemos que no se hicieron mal las cosas pero no se pudo ganar y lo que queremos hacer es volver a sumar de a tres».

En cuanto al fichaje del meta Carlos Abad explicó que «se ha decido hacer esta apuesta porque está la opción de tener tres porteros. El reglamento te lo permite y creemos que es lo ideal por muchas cosas. Estamos muy contentos con René y Xavi, pero si es verdad que tanto en el día a día en los entrenamientos como en los partidos tener tres porteros te da mucho. Primero por cualquier lesión o sanción que pueda haber y segundo por aumentar la competencia. René y Xavi han estado entrenando algunas sesiones con molestias y lo han hecho por el bien del equipo y están muy involucrados en el proyecto, pero creemos que tener tres porteros es mucha más garantía que tener dos».