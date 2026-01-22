De Wallapop al juzgado: detenido tras atacar a un hombre por no comprarle una batidora usada en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones después de que supuestamente apuñalara a otro varón que se negó a comprarle una batidora de segunda mano. El arrestado también tenía en vigor una reclamación judicial dictada por un juzgado de la capital balear. Sin duda alguna, podemos afirmar que el caso acabó de Wallapop al juzgado.

Los hechos se remontan a principios del pasado mes de diciembre en el barrio de Son Gotleu. Según la investigación, el ahora detenido acudió al lugar con la intención de vender una batidora de segunda mano a otro hombre. Tras recibir una respuesta negativa por parte del comprador, el presunto autor comenzó a proferir expresiones despectivas contra él.

De acuerdo con el relato policial, y sin que la víctima respondiera a los insultos, el agresor sacó una navaja del bolsillo e intentó clavársela en el abdomen. La rápida reacción del comprador evitó que la agresión tuviera consecuencias más graves, ya que interpuso su mano izquierda en la trayectoria del arma blanca. Como resultado, la hoja llegó a atravesarle la extremidad, causándole lesiones.

La víctima interpuso denuncia días después en la comisaría, lo que permitió a los agentes iniciar las gestiones para identificar y localizar al presunto agresor. El Grupo de Investigación Centro se hizo cargo del caso y comprobó que sobre el sospechoso pesaba una requisitoria policial por estos mismos hechos.

El pasado lunes por la noche, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano identificó al hombre durante un servicio rutinario. Al verificar sus datos, los agentes confirmaron que estaba siendo buscado por el delito de lesiones ocurrido en diciembre. Asimismo, constataron que un juzgado de Palma había ordenado su detención y puesta a disposición judicial por un delito contra la salud pública.

Durante el cacheo de seguridad, los policías encontraron en el interior de su bandolera una bolsa de plástico que contenía cocaína, por lo que se le levantó acta por posesión de sustancia estupefaciente. Además, el detenido portaba documentación que había sido denunciada como extraviada por su legítimo propietario días antes.

Ante estos hechos, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones y en cumplimiento de la reclamación judicial en vigor. Posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial.