Vox exige al delegado del Gobierno que difunda la nacionalidad de todos los detenidos en Baleares

El Grupo Parlamentario Vox ha exigido este miércoles a la Delegación del Gobierno en Baleares que haga pública la nacionalidad de los detenidos, especialmente los relacionados con delitos violentos y agresiones sexuales. El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha denunciado en rueda de prensa «la opacidad deliberada» de la Delegación del Gobierno, a la que acusa de «ocultar datos que los ciudadanos tienen derecho a conocer».

«Queremos saber cuántos de los detenidos son extranjeros. La seguridad no puede estar supeditada a intereses ideológicos», ha afirmado Rodríguez. «La ciudadanía está harta de que se oculten estos datos por miedo a ofender a nadie. Nosotros estamos del lado de las víctimas, no del relato buenista», ha sentenciado.

Desde Vox se anuncia, además, que en el próximo pleno del Parlamento Sergio Rodríguez formulará una pregunta directa a la vicepresidenta del Gobierno balear, Antònia Maria Estarellas, para saber si el Ejecutivo autonómico va a instar a la Delegación del Gobierno a publicar estos datos.

«Si el Govern balear dice estar comprometido con la seguridad ciudadana, debe exigir la verdad. Y la verdad empieza por saber quién está cometiendo los delitos en nuestras islas», ha añadido Rodríguez.

Vox considera que conocer la nacionalidad de los detenidos es un dato crucial para realizar un análisis riguroso de la situación de la seguridad en Baleares y poder adoptar medidas eficaces y denuncia la complicidad del resto de partidos en mantener el silencio sobre la relación entre inmigración ilegal y criminalidad, cuando otras fuerzas de seguridad, como la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra, han decidido recientemente hacer públicos estos datos.

«Nosotros no vamos a callarnos. Los baleares merecen saber qué está pasando en sus barrios y quién está detrás de los delitos. Si Delegación del Gobierno no da explicaciones, será cómplice del problema», ha concluido Rodríguez.