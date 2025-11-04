Detenido por amenazar a sus inquilinos el marroquí de las infraviviendas de Manacor: «Beberé de tu sangre»

La Policía Nacional ha detenido por amenazas y coacciones al hombre de origen marroquí que fue sancionado por el Govern balear por ser el propietario y tener en alquiler hasta once infraviviendas en un asentamiento chabolista ilegal en el municipio de Manacor, Mallorca.

Esta vez, el varón ha sido arrestado por cortarle la luz y el agua durante tres días a varios habitantes que residían en sus infravivienda, además de amenazar de muerte por teléfono a uno de ellos.

El propietario de uno de los domicilios irregulares no quería que se destapara la relación contractual entre él y la víctima, y tampoco quería que se supiera que había interrumpido los suministros.

A pesar de ello, la víctima y otros afectados comunicaron a la Policía Nacional lo que había ocurrido, lo que provocó que el ahora arrestado les recriminase el chivatazo y amenazara a una de las víctimas con que iba a beber de su sangre y que le iba a matar.

Con todo, el Grupo de Extranjería de la Policía Nacional de Manacor se hizo a cargo de la investigación. Tras realizar las diligencias oportunas, localizó al presunto autor de los hechos. Los agentes también comprobaron que el hombre vendía bombonas de butano de manera ilícita, ya que no tomaba las medidas de seguridad oportunas.

Y es que el propietario de dichos asentamientos chabolistas cobraba alquileres, aprovechando las necesidades habitacionales de las personas, sin tener las condiciones necesarias de salubridad y los suministros básicos. Las chabolas presentaban unas condiciones precarias tanto de higiene, por la acumulación de restos de basura, residuos orgánicos e insalubridad, como de seguridad, al observarse techos deteriorados y estructuras poco estables. Además, contaba con una instalación eléctrica deficitaria.

Por todo ello, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de coacciones y otro de amenazas.

Cabe recordar que el Goven abrió diligencias para la posterior apertura de un expediente sancionador. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Vivienda, la creación de infraviviendas está tipificada como una infracción muy grave, la cual se sanciona con multas a partir de 30.001 euros y hasta 90.000 euros. Cada infravivienda constituida se sanciona por separado.