Vox celebra la imputación de dos ex altos cargos de Armengol por las menores abusadas sexualmente

Vox Baleares ha celebrado que dos ex altos cargos del Govern balear de la socialista Francina Armengol hayan sido citados como investigados por una querella sobre menores tuteladas abusadas sexualmente. El portavoz parlamentario de Vox, Agustín Buades, ha asegurado que ahora «podremos conocer las responsabilidades de los políticos que miraron hacia otro lado durante todo este tiempo».

La ex consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, del partido político independentista Mes per Mallorca, y el ex presidente socialista del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, han sido citados por un juzgado de Palma como investigados, para defenderse de una querella sobre menores tuteladas abusadas sexualmente que, hace más de un año, presentaron Vox y la asociación Justicia Poética durante la legislatura de Armengol.

La noticia ha sido celebrado por Vox Baleares. Y es que ya el 12 de septiembre de 2023, en uno de los primeros plenos de esta legislatura, Buades interpeló a la actual consellera de Asuntos Sociales del Govern del PP, Catalina Cirer, con las siguientes palabras: «Es inadmisible lo que sucedió la legislatura pasada: menores tuteladas por la administración, o sea, arrancados de su propia familia biológica, acaban siendo abusadas sexualmente, prostituidas y en algún caso, obligadas a abortar. Hay que acabar con la doble moral hipócrita del feminismo radical y de género de la que hace gala la izquierda, y depurar responsabilidades para que nunca más en esta Comunidad Autónoma vuelva a suceder esto».

La denuncia fue presentada por el caso de una menor que protagonizó una extraña desaparición y que pudo ser obligada a prostituirse. Además, Vox sostuvo que a la chica se la convenció para que abortara y que fue el personal del IMAS el que la acompañó a la clínica abortista.

Sin embargo, el Govern de Armengol y el Consell de Mallorca presidido por la socialista Catalina Cladera ocultaban los casos, y se negaron siempre a crear una comisión de investigación. Por ello, ambos políticos han sido citados a declarar, si bien, aún está por concretarse la fecha.

Y es que la juez del juzgado de instrucción número 11 de Palma, Esther Domene, tras estudiar la denuncia de Vox, ha decidido iniciar su correspondiente trámite, y tomar declaración como investigados a la ex consellera Santiago y a De Juan. Los delitos que se les imputó en la querella fueron los de abandono de destino por dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos, así como de prostitución de menores.

Cabe recordar que durante la pasada legislatura, Jorge Campos y otros dirigentes de Vox visitaron varios centros de acogida de menores tutelados, y los trabajadores les informaron de que los casos de abusos sexuales se producían desde hacía tiempo, y que habían dado cuenta de ello puntualmente a los responsables políticos.

Asimismo, el informe de conclusiones de la Misión Europea que se desplazó a Mallorca en abril de 2022 decía textualmente que «Baleares es la comunidad autónoma que presenta el número más elevado de casos de menores tutelados en riesgo en el conjunto de España».