Vox acusa al alcalde de Calvià de «comprometer el inicio de la temporada turística en el municipio»

Vox Calvià ha censurado este sábado la «incompetencia» del equipo de gobierno municipal y acusado al alcalde de «comprometer el inicio de la temporada turística en el municipio». Según ha informado Vox Calvià en nota de prensa, «que el alcalde se haya despreocupado, al inicio de esta temporada, de servicios tan importantes como el de rescate acuático con las embarcaciones de Protección Civil así como del servicio de asistencia a personas con movilidad reducida en las playas, demuestra la incompetencia de este equipo de gobierno».

La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Calvià, Esperanza Catalá, ha recordado, al respecto, como «el 12 de mayo, un turista que se lanzó desde un acantilado de las Islas Malgrats acabó muriendo». «Es gravísimo que las autoridades locales no tuvieran a quién recurrir para su rescate hasta que llegó Salvamento Marítimo», ha afirmado.

«Lo que ocurre por la inoperancia de este equipo de gobierno», ha precisado, «es que las lanchas del Consistorio todavía no están activadas, lo que implica que se tuviera que recurrir al bote de una concesionaria de velomares que estaba próxima y al socorrista de esta empresa, quien hizo lo que pudo en unas condiciones muy deficientes, viéndose obligado a dar este servicio al ayuntamiento cuando, en verdad, debería ser al revés».

Vox Calvià ha criticado asimismo que las zonas de sombra creadas en las playas para las personas con movilidad reducida «no cuentan con personal para darles asistencia».

«El Ayuntamiento está incumpliendo la Orden TMA/851/2021. Esta situación, de nuevo, es achacable al pasotismo del equipo de gobierno. Y es que estos servicios se licitaron hace un par de meses y una empresa que participó impugnó la licitación ya que uno de los criterios que contenía, en concreto ‘Mejora en la oferta del número de horas por temporada a disposición discrecional del Ayuntamiento’, podría resultar contrario a lo estipulado en el artículo 145.7 de la LCSP, dado que en el mismo se establece que las mejoras han de fijar unos límites que no han sido fijados en el expediente», ha detallado Catalá.

Para la concejal de Vox en Calvià, «esta no fijación supone contravenir una de las normas preparatorias de los contratos y de su adjudicación». «Resulta ser una infracción no subsanable, por lo que entre las consecuencias jurídicas de la misma cabría el desistimiento de la licitación. El alcalde, con su incompetencia, ha comprometido el inicio de una temporada turística que es vital para el tejido económico del municipio. Al equipo de gobierno se le ha echado la temporada encima y los servicios no están cubiertos», ha lamentado.