Viajes al espacio en globo: la ambiciosa promesa de un empresario que ahora se juzga como mega estafa

La Audiencia Provincial de Baleares juzgará en el mes de junio a Kamal Kharbachi Jader, un empresario de 48 años y originario de Melilla que montó una ambiciosa empresa de viajes turísticos al espacio. Está acusado de estafar a un inversor unos 100.000 euros que tenía que utilizar para constituir el proyecto pero que se terminó quedando para beneficio personal.

El procesado fundó en agosto de 2020 EOSX Spaceship, la empresa que prometía una experiencia única: transportar a sus clientes en un globo de helio no contaminante, con capacidad para ocho personas, a una altitud de 40.000 metros para que disfrutaran de unas impactantes vistas a la oscuridad del espacio y la curvatura de la Tierra durante cinco horas.

De hecho, las previsiones apuntaban que el primer vuelo se haría en colaboración con pilotos militares y la dirección técnica del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), dependiente del Ministerio de Defensa. «Estamos ante un hito histórico para la industria espacial en España y Europa», llegó a asegurar Kamal Kharbachi.

Uno de los objetivos de la compañía era llevar a 10.000 personas a la estratosfera durante los próximos 10 años. El primer vuelo de prueba estaba previsto para el primer trimestre de 2023.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que fue tan solo un «falso proyecto de turismo espacial encaminado a captar inversores que le entregasen capital». A pesar del juicio que tiene pendiente, Kamal Kharbachi puso en marcha una web sobre la empresa y ahora asegura que está a punto de salir a Wall Street.

El próximo mes arranca en la Audiencia el juicio contra este falso emprendedor por un presunto fraude a un inversor. El conflicto se origina en un préstamo de 100.000 euros que estaba supeditado a una condición clara: el acusado debía captar una ronda de financiación de un millón de euros para poner en marcha el proyecto. Si alcanzaba esa cifra, el capital se transformaría en acciones; de lo contrario, el dinero debía ser reintegrado.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal sostiene que, tras vencer el plazo de 120 días, el procesado desvió los fondos para uso personal. Pese a solicitar una prórroga, el inversor nunca obtuvo su participación en la empresa ni recuperó su capital, lo que desencadenó una insistente reclamación de fondos que terminó en la denuncia actual.

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el procesado por un presunto delito de estafa. Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público reclama que el empresario indemnice al afectado con 100.000 euros.

La vista oral, inicialmente prevista para esta semana, se ha pospuesto al mes de junio. El aplazamiento se produce después de que el empresario alegara un dolor de espalda que le impedía desplazarse hasta Palma.

Cabe recordar que en el año 2024 Kamal Kharbachi interpuso una querella por revelación de secretos y corrupción contra Carlos Mira y la consultora Arthur D. Little, acusándolos de usar información de EOS X Space para crear la competidora Halo Space. Sin embargo, un juzgado de Madrid decretó el sobreseimiento provisional de la causa al no hallar pruebas suficientes de delito.