El Tren de Sóller reanuda su actividad el 2 de febrero: consulta los horarios y los precios

El centenario Tren de Sóller retomará su actividad el próximo lunes 2 de febrero tras el parón invernal en el que se han llevado a cabo los trabajos habituales de mantenimiento y puesta a punto del tren y el tranvía y de su infraestructura.

Durante este último mes se ha realizado el acondicionamiento de los vagones y de las vías, así como la reparación y mejora de distintos tramos del recorrido que sufren un desgaste progresivo a lo largo del año por la climatología.

El presidente del Tren de Sóller, Óscar Mayol, ha explicado que el parón invernal es fundamental para garantizar la seguridad y la calidad del servicio. «Cada año aprovechamos este periodo para revisar a fondo el material móvil, las vías y las instalaciones, con el objetivo de iniciar la temporada en las mejores condiciones posibles».

Mayol ha destacado que «se trata de un trabajo continuo y poco visible para el público, pero esencial para preservar un ferrocarril histórico como el nuestro y asegurar una experiencia óptima tanto para residentes como para visitantes».

En cuanto a los horarios, a partir del 2 de febrero de 2026, la primera salida desde Palma será a las 10.30 horas, con llegada a Sóller a las 11.30 horas. La última salida desde Sóller hacia Palma está prevista a las 17.00 horas, con llegada a la capital balear a las 18.00 horas.

Los precios de esta excursión combinada de tren y tranvía son de 40 euros; sólo tren desde Palma a Sóller ida y vuelta son 30 euros, mientras que el trayecto sólo de ida cuesta 23 euros, ya sea desde Palma o desde Sóller.

Los horarios completos y las tarifas actualizadas pueden consultarse en la web oficial del Tren de Sóller: www.trendesoller.com/horarios.

El recorrido

El Tren de Sóller conserva el mismo aspecto desde su estreno en 1912, gracias al cuidado artesanal y continuo que ha recibido a lo largo de los años. Los asientos pueden intercambiar su posición a gusto del viajero y en el vagón de primera clase, unos sofás sustituyen a los asientos, haciendo el viaje todavía más cómodo.

El trayecto dura una hora y arranca en la estación de Palma, próxima a la Plaza de España. El recorrido es el siguiente: Palma-Son Sardina-Apeadero de Son Reus-Apeadero de Santa Maria-Apeadero de Caubet-Bunyola-Túnel Major-Mirador Pujol d’en Banya, Viaducte Cinc Ponts-Túnel Cinc-cents-Apeadero de Can Tambor-Sóller.

El recorrido del tranvía es el siguiente: Sóller-Mercat-Can Guida-Can Reus-Monument L’Horta-Can Llimó-Can Ahir-Roca Roja-Es Control-Sa Torre-Las Palmeras-Marisol-La Payesa.