El trabajo de los alumnos de Mater: artesanía, decoración, agricultura… y ahora cestas de Navidad

Los cientos de jóvenes que cada año son atendidos en Mater, aparte de formarse y educarse, trabajan en diversos talles antes de entrar en el mercado laboral. Se dedican a la agricultura, la artesanía, la hostelería, la carpintería, decoración, arte floral, costura y muchas cosas más. Ahora están en plena campaña navideña y confeccionan y preparan las cestas de Navidad que pueden adquirir ciudadanos y empresas. Las máximas responsables de Mater, Magdalena Fiol y Maria Antònia Fullana, explican el trabajo de los alumnos de Mater.

PREGUNTA.-Ahora están en plena campaña de Navidad.

RESPUESTA.-Sí y ya hemos confeccionado las cestas de Navidad. Hay diferentes modelos de cestas y con diferentes productos. Hay unas más grandes y una más pequeñitas. Todo lo que se ofrece es producto de aquí, de proximidad: vino, queso, turrones de las hermanas clarisas, aceite de Catania… Luego tenemos cuatro productos elaborados por Mater. Es una alianza que hemos hecho con un productor de aquí y aprovechamos todo aquello que es perecedero pero que a veces, por no ser bonito, no se consume. Nosotros lo

transformamos. Tenemos galletas de calabaza, chucherías de sandía. Todo es natural, no tiene conservantes que no sean naturales. Luego una mermelada de melón con vainilla y un escabeche de berenjena. Son productos de aprovechamiento y estamos muy contentos porque estos productos seguramente se hubieran perdido.

P.-¿Cómo se han transformado estos productos?

R.-En nuestras cocinas y lo han hecho personas con discapacidad intelectual. Personas de nuestro Centro Especial de Empleo como de los programas de educación.

P.-¿Quién puede adquirir las cestas de Navidad?

R.-Todo el mundo puede adquirirlas por medio de internet. La campaña fuerte la tenemos ahora porque muchas empresas y particulares quieren comprar las cestas. Las cestas también se pueden encargar por teléfono, llamando al número 971-26 49 59.

P.-¿Podrían contarnos qué otros productos fabrican o confeccionan los alumnos de Mater?

R.-Como hemos dicho, hay diferentes servicios dentro de Mater y cada uno aporta sus productos. Todo lo que hacemos son proyectos de crecimiento. Uno de ellos, por ejemplo, los lluquets. Son las pastillas que utilizamos normalmente para encender una barbacoa, para encender un fuego, pero de forma ecológica.

P.-¿Qué hacen en temas como la costura, el arte, la agricultura, la lana…?

R.-Recuperamos la lana de las ovejas mallorquinas. Se hace todo el proceso de limpieza y de cardado y luego la lavamos con agua caliente y jabón, se compacta y hacen figuras. En cuanto a la costura, en estas fechas se hacen manteles navideños y servilletas. También confeccionamos las famosas cintras de Lluc y confeccionamos bolsitas de ganchillo, de punto.

P.-También trabajan con arte floral.

R.-Tenemos el taller de plantas. Sembramos y macetas. También se decoran las macetas. Uno de los proyectos que también tenemos es la confección de jabón natural, un producto que está saliendo muy bien.

P.- Y recuperan las colchonetas de playa.

R.-Es un proyecto muy chulo. Tenemos la colaboración de los hoteles de la Playa de Mauro, que nos entregan las colchonetas que dejan abandonadas los turistas. Nosotros las transformamos en banderines para poder colgar en las fiestas de nuestros pueblos, de nuestros barrios.

P.-¿Y en agricultura?

R.-Trabajamos en diferentes huertos. Hemos recuperado el azafrán mallorquín, lo tenemos en Sineu. También producimos las naranjas de Randa.

P.-¿En cuanto al arte?

R.-Tenemos un taller de expresión artística en el que hacen cosas muy diversas, tienen mucha creatividad. Ahora mismo estamos en plena campaña de confeccionar las decoraciones de Navidad. También se hacen cosas para decorar durante todo el año. El año pasado nuestros jóvenes fabricaron dimonis. También restauramos muebles, muebles que no sean muy voluminosos porque no tenemos mucho espacio, pero nuestros chicos restauran muebles, dan una segunda oportunidad a muebles que ya estarían retirados.

P.-¿Qué es el proyecto Turismo Social y cómo está funcionando?

R.-Turismo social forma parte dentro del Centro Especial de Empleo. Tenemos diferentes líneas. Tenemos el hotel de Ariany, que es la recuperación de un antiguo convento ahora reconvertido en diferentes apartamentos. Es un hotel donde cualquier persona, sea cual sea la necesidad de apoyo que tenga, puede desarrollarse de forma natural y vivir y convivir en este hotel. También tenemos una casa vacacional recuperada hace poco. En un antiguo monasterio. Hay unos huertos y se permite a todos los que residen allí que puedan cultivar, puedan coger sus naranjas, tomates, pimientos, lo que sea. Se pueden disfrutar de todo lo que les ofrece la tierra.

P.-Uno de sus puntos o sus objetivos fundacionales es la conservación del patrimonio cultural y espiritual…

R.-Así es. Las hermanas franciscanas han estado presentes en casi todos los pueblos de Mallorca y dando servicio a estos pueblos. Lo que pretendemos también desde Mater es seguir existiendo en estos pueblos, muchas veces dando otros tipos de servicios. Por ejemplo en Santa Eugenia reconvertimos en convento en viviendas supervisadas.

P.-¿Nos pueden contar el proyecto del restaurante?

R.-El restaurante es uno de los últimos proyectos y lo hemos puesto en marcha dentro de nuestro proyecto de formación dual. En el antiguo hospicio de Sineu ofrecemos servicio de residencia y restauración y actividades diversas. Es un pequeño laboratorio social donde cada uno puede vivir y convivir y disfrutar de bien, porque también tenemos cocina y tenemos restaurante.

P.-Volviendo a los hoteles, ¿quién forma la plantilla?

R.-Personas que tienen discapacidad intelectual. Estas personas, bajo supervisión, se cuidan del mantenimiento, la jardinería, la piscina.

Nosotros formamos equipos de chicos o grupitos que tienen siempre una persona responsable que no tiene discapacidad.

P.-Ya hemos hablado de que Mater es una institución que pertenece a la congregación de las Franciscanas de la Misericordia. ¿Dónde está presente esta congregación?

R.-En Mallorca, en algunos sitios de España y en algunos sitios de América.

P.-¿Y dónde nació la congregación?

R.-En Pina, Algaida. Somos una congregación franciscana que nacimos en Pina.

P.-A lo largo de los años se han visto obligadas a cerrar muchas casas de monjas por falta de vocaciones.

R.-Así es y estas casas las reconvertimos y las adaptamos a las necesidades de hoy en día.