El tiempo de espera para ser operado en Baleares es el doble que en la Comunidad de Madrid

El Govern que preside la socialista Francina Armengol celebra la manifestación de Madrid e insiste en la «situación catastrófica» de la sanidad en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso cuando en Baleares la mayoría de indicadores son peores. El tiempo de espera para ser operado es Baleares es de 134 días, casi el doble que en Madrid, donde ahora la demora es de 71 días. Baleares, además, es la comunidad con mayor número de tarjetas sanitarias por médico, unas 1.800. Y otro dato: en Baleares hay menos médicos por cada mil habitantes que en Madrid.

Estos datos lo ha aprovechado hoy el portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, quien ha pedido al PSOE «no dar lecciones sobre sanidad» cuando, ha asegurado, la situación en Baleares «es peor que la de la Comunidad de Madrid». Según ha expresado Toni Costa en una rueda de prensa, «hay que tener la cara de hormigón armado para atacar la sanidad de la Comunidad de Madrid y no ver que la sanidad pública en Baleares está peor, además con datos objetivos del Ministerio».

«Todo el mundo ha visto como había centros de Atención Primaria sin médicos este verano en Baleares, sin nadie que atendiera a los ciudadanos», ha destacado Costa, quien ha criticado que «a pesar de ello, y de la inversión de 50 millones de euros de la Conselleria de Salud en la sanidad privada de las Islas, la mayor privatización de esta Comunidad, los socialistas se empeñen en dar lecciones».

Mientras, el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, ha defendido este lunes la sanidad pública de Baleares y ha considerado que «la problemática seria está en Madrid». «Si ha habido una manifestación de médicos y personas pidiendo una salud pública de calidad, ha sido en Madrid», ha insistido Yllanes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, según informa Europa Press.

En este punto, ha afirmado que Baleares está «en condiciones de decir que tiene mejor salud que en Madrid».

La realidad es que Baleares es la quinta comunidad con las listas de espera sanitarias más elevadas de España y que desde que gobierna la socialista Francina Armengol este ha sido uno de sus talones de Aquiles. En las Islas la lista de espera para una consulta médica y una intervención quirúrgica ha aumentado una media del 20% desde que gobierna Armengol.

A pesar de ello, el PSOE ha pedido este lunes al PP que se posicione «claramente» junto a la sanidad pública, tras la manifestación de este domingo en Madrid. La portavoz socialista en el Parlament, Pilar Costa, ha señalado que «es lo que piden los ciudadanos» y ha reclamado a los populares que «reflexionen sobre qué sanidad pública quieren».

Costa ha lamentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso «apuesta por unos servicios públicos débiles». Para la portavoz socialista, la gestión de la sanidad pública por parte de la dirigente madrileña «es un ejemplo de gestión» también para parte del PP de las Islas. «Es una manera muy sutil de desmantelar los servicios públicos para acabar haciendo negocio al otro lado de la barrera», ha afirmado.

Ciudadanos

El portavoz parlamentario adjunto de Ciudadanos (Cs), Juanma Gómez, ha pedido «no instrumentalizar las quejas por el desmantelamiento de la Atención Primaria, que se está produciendo también en Baleares».

Según ha expresado Gómez en rueda de prensa, «Ciudadanos respeta el derecho a manifestación, como no podía ser de otra manera, pero el debate no debería centrarse en comparar la situación sanitaria de la Comunidad de Madrid con Baleares, una Comunidad Autónoma con una demora tan elevada y con el índice de tarjetas sanitarias por profesional de en torno a las 1.800 en Mallorca y de hasta las 2.100 en la mayor de las Pitiusas».

«No se debe de caer en comparar realidades dispares», ha incidido, recordando que «en Baleares los sanitarios también se han manifestado desde comienzo de legislatura, por falta de recursos en la Atención Primaria, por falta de políticas de captación y fidelización». Así, ha hecho hincapié en una medida que Cs lleva años reivindicando, como la actualización del factor de insularidad.

En esta línea, el portavoz parlamentario adjunto de Cs ha pedido «no menospreciar las reivindicaciones de los profesionales sanitarios de Baleares a las puertas de los centros de salud y de hospitales, no solo por la situación de vulnerabilidad durante la pandemia, sino por su situación de retribución, de horas que han tenido que hacer, de sobreesfuerzo incluso voluntario, aunque a veces también impuesto con turnos y faltas de vacaciones, por parte de algunas gerencias». «Esto sí que preocupa», ha hecho hincapié.

Así, ha considerado «cínico» que algunos consellers del Govern se refieran a la situación sanitaria de la Comunidad de Madrid, cuando en Baleares esta tiene las circunstancias previamente descritas». «Y esto es algo que el Grupo Cs viene trasladando desde el inicio de legislatura, tanto en la Comisión de Salud, como en la de Asuntos Sociales».

«Las listas de espera no vienen de ahora, sino desde el inicio, incluso desde antes de la pandemia de la Covid-19, y no ha habido un plan estratégico contundente para reducirlas, no se ha escuchado a los profesionales. Además, Cs lleva desde el inicio reivindicando que se devuelva a los ciudadanos el derecho que se les sustrajo con la suspensión del Decreto de garantías de demora de los pacientes», ha dicho asimismo Gómez.