Tallon Griekspoor se corona campeón del Mallorca Championships

Tallon Griekspoor cerró este sábado una semana perfecta en la hierba del Mallorca Championships presented by ecotrans Group al proclamarse campeón del torneo tras superar en una vibrante final al francés Corentin Moutet por 7-5 y 7-6(3). El neerlandés, cuarto cabeza de serie, no cedió un solo set en todo el torneo y reafirma su idilio con la superficie verde tras el título conquistado en ‘s-Hertogenbosch en 2023.

La final respondió a las expectativas. El duelo entre dos estilos antagónicos —la potencia y agresividad de Griekspoor frente a la creatividad y variedad de Moutet— regaló al público un espectáculo lleno de intercambios intensos, cambios de ritmo y una batalla táctica en cada punto. Mientras el neerlandés buscaba el golpe ganador cada vez que tenía opción, el zurdo francés se mantuvo fiel a su estilo: cortados, dejadas, subidas a la red y constantes variaciones de altura y velocidad.

En el primer set, ambos se mostraron intratables con su servicio. Moutet dispuso de una bola de rotura en el quinto juego, pero Griekspoor respondió como lo ha hecho durante toda la semana: con su mejor versión en los momentos clave. “He estado muy sólido en los puntos de break en contra durante todo el torneo. Hoy otra vez he tenido que salvar algunos momentos complicados, pero he estado muy concentrado”, explicó el campeón que solo ha cedido un break en toda la semana —en su debut ante Ethan Quinn—. Con 6-5 en el marcador, el cuarto cabeza de serie del torneo aprovechó su primera opción de rotura del partido para cerrar la manga por 7-5.

El segundo parcial mantuvo el mismo guión: dominio al servicio y mínimas concesiones. Sin roturas, el desenlace se trasladó al tiebreak, donde Griekspoor volvió a mostrarse implacable. “Estoy muy feliz por haber ganado en dos sets otra vez. Corentin me lo puso muy difícil hoy, tiene un juego muy incómodo y te obliga a pensar en cada punto. Ganar aquí significa mucho para mí”, añadió.

El neerlandés, que ha entrenado en varias ocasiones durante el año en el Mallorca Country Club, sintió este título como una conquista especial. “Conozco bien este club, he venido muchas veces a entrenar, aunque nunca había jugado aquí en hierba. Es bonito ganar un torneo así, más aún después de haber pasado por una lesión. Este es un título especial, el tercero en mi carrera, y llega en un momento importante”, valoró. A cuatro días de su cumpleaños, el trofeo se convierte además en un regalo anticipado: “Sí, es el regalo perfecto. Espero estar jugando en Londres en mi cumpleaños. Ahora toca recuperarse rápido y preparar el siguiente reto”.

Para Corentin Moutet, la derrota no empaña una gran semana. El francés alcanzaba su segunda final ATP —la primera desde Doha 2020— tras superar un exigente cuadro con partidos largos y desgastantes, y se mostró competitivo hasta el último punto. “Venía de jugar en Queen’s y no tuve mucho tiempo de recuperación, así que ha sido complicado gestionar eso y al mismo tiempo rendir bien aquí. Pero estoy muy contento, creo que he jugado a buen nivel y he ido mejorando con cada partido”, explicó.

Pese a no poder levantar el trofeo, Moutet se mostró orgulloso de su esfuerzo y agradecido por el apoyo recibido: “El único arrepentimiento que tengo es el resultado, porque di todo lo que tenía hasta el último punto. Él fue mejor hoy, y tengo que aceptarlo. Estoy feliz por llegar a la final con la ayuda de mi equipo. Es una buena señal para lo que viene”. Además, quiso lanzar un mensaje a los aficionados: “Solo puedo dar las gracias. Aquí o en cualquier sitio siempre tengo mucho apoyo, y eso significa mucho para mí. Voy a seguir luchando hasta alcanzar mi sueño, y cada muestra de cariño me motiva a seguir”.

Con esta victoria, Griekspoor suma su tercer título ATP y se convierte en el cuarto neerlandés con múltiples títulos sobre hierba en la Era Open. Mallorca vuelve a ser escenario de una semana de gran tenis, en un entorno que sigue consolidándose como una parada imprescindible del circuito en la antesala de Wimbledon.