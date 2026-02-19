Son Fusteret y La Isla & Co. unen fuerzas para impulsar el entretenimiento en Mallorca

Dos de las marcas más emblemáticas del entretenimiento en la isla, Son Fusteret y La Isla & Co., se unen para reforzar la posición de Mallorca como uno de los grandes referentes culturales y musicales del Mediterráneo.

Este acuerdo marco de colaboración nace de una visión compartida: crear experiencias únicas, sostenibles y de alto impacto, capaces de atraer tanto al público local como a visitantes nacionales e internacionales, según han detallado ambas compañías a través de un comunicado.

La combinación de la trayectoria y el carácter icónico de Son Fusteret con el prestigio y la proyección internacional de La Isla & Co. marca un antes y un después en la escena cultural de la isla.

Gracias a esta unión, ambos proyectos trabajarán conjuntamente en el desarrollo de nuevos formatos de eventos, la optimización de infraestructuras y la atracción de artistas de primer nivel, consolidando a Mallorca como un destino cultural de referencia durante todo el año.

Los representantes de ambas compañías, Francisco Yllana y Álvaro Martínez, comparten una visión enfocada en tejer alianzas, generar un ambiente de colaboración y apoyo conjunto con las instituciones, así como entender como compromiso de ambas marcas el hecho de aumentar el turismo de calidad en la isla, ayudando a la desestacionalización.

«Esta colaboración es una apuesta firme por el talento, la cultura y la proyección internacional de Mallorca. Unimos fuerzas para ofrecer experiencias memorables y seguir elevando el nivel del entretenimiento en la isla», afirma Francisco Yllana.

Por su parte, Álvaro Martínez, uno de los socios y directores de La Isla, asegura que el objetivo del acuerdo es «seguir contribuyendo a la proyección de Mallorca como destino cultural, dinamizar la escena artística de la isla y potenciar el turismo musical atrayendo artistas de renombre de todo el mundo».

La alianza también pone el foco en valores clave como la innovación, la sostenibilidad y el respeto por el entorno, alineándose con las nuevas demandas del público e instituciones.

En las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre los primeros proyectos conjuntos que surgirán de esta unión, que promete marcar una nueva etapa en la historia del ocio y la música en Mallorca.

El Recinto Son Fusteret es uno de los espacios más emblemáticos para la celebración de grandes eventos en Mallorca, ampliamente reconocido por su versatilidad, su amplitud y su ubicación estratégica en la capital balear, lo que lo convierte en un enclave privilegiado tanto para el público local como para visitantes. Su capacidad para acoger formatos de gran afluencia y su infraestructura adaptable lo han consolidado como un escenario de referencia para la música en directo y los encuentros culturales de gran formato.

La Isla & Co. es una promotora de experiencias conceptuales con oficinas en Mallorca y Madrid. Fruto de la unión de Mallorca Live Music y AMR Produce, nace como una evolución natural de su crecimiento y expansión internacional.