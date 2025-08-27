La sociedad mallorquina se vuelca con Ana María Jaume, la matriarca de la familia Escarrer

La sociedad mallorquina se ha volcado con la familia Escarrer-Jaume para dar el último adiós a su madre, Ana María Jaume Vanrell, en el tanatorio municipal de Son Valentí de Palma. La viuda de Gabriel Escarrer Juliá, fundador de Meliá Hotels International y presidente de honor de la compañía hotelera, falleció el 26 de agosto a los 89 años, sólo nueve meses después de la muerte de su marido.

Familiares, políticos, empresarios y una amplia representación de la sociedad civil han asistido a este acto religioso en la capilla de Son Valentí. El primero en llegar al camposanto ha sido su hijo Sebastián, acompañado de su esposa Marian, y su hermana María Antonia.

Poco después ha hecho acto de presencia su hijo pequeño Gabriel Escarrer Jaume, presidente y consejero delegado de Meliá, junto a su mujer Belén Puerto y sus hijos.

También se ha podido ver en el tanatorio municipal al tenista Rafa Nadal, socio de Meliá en su aventura hotelera ZEL, acompañado de su padre, Sebastián, la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, junto a su jefe de gabinete, Alejandro Jurado; y el ex alcalde de Palma Joan Fageda.

Asimismo, han acudido a dar el último adiós a Ana María Jaume el presidente de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, y la vicepresidenta ejecutiva, María José Aguiló; así como el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, acompañado por la directora insular para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral.

Por otro lado, enfermeras que trataron a Ana María han entregado a la familia una corona en homenaje a la difunta con el mensaje: «Tus enfermeras no te olvidarán».

Hay que recordar que Gabriel Escarrer definió este martes a su madre, Ana María Jaume Vanrell, como madre ejemplar y una figura clave en la historia de la compañía hotelera. Destacó de su progenitora su integridad, sencillez y generosidad, valores sobre los que se construyó la empresa.