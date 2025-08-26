Muere Ana María Jaume Vanrell, la viuda del fundador de Meliá Hotels International

Sólo nueve meses después de fallecer a los 89 años el hotelero Gabriel Escarrer Juliá, fundador de Meliá Hotels International, ha muerto en la madrugada de este martes 26 de agosto, su mujer Ana María Jaume Vanrell.

A través de un comunicado, la familia del hotelero ha expresado que su repentina pérdida «amplía el vacío que aún sentimos por su marcha y nos une todavía más en el recuerdo y el afecto que ambos supieron sembrar en nuestra familia».

«El recuerdo de su gran corazón, su enorme intuición y empatía, de la generosidad con la que hacía que las personas cercanas se sintieran familia, perdurará en nosotros y en los cientos de colaboradores y amigos a cuya lealtad y compromiso siempre supo corresponder con creces», continúa el comunicado de la familia.

Sus hijos: Magdalena, Ana, María Antonia, Mercedes, Sebastián y Gabriel; sus nietos: Ana, Isabel, Alejandro, Javier, Pablo, Adriana, Gabriela, Jaime, Beatriz, Alejandra, Juan, Toni, Gabriel, Jaime, Sebastián, Isabel, Gabriel, Alberto, Belén y Juan; y sus bisnietos: Ana y Álvaro, la recordarán siempre con amor, admiración y agradecimiento.

Hay que recordar que Gabriel Escarrer Juliá falleció el 26 de noviembre de 2024 en Mallorca a los 89 años. Dejó en junio de 2023 una de las hoteleras más importantes y prestigiosas a nivel internacional como es Meliá, una compañía que dirigió durante casi 70 años tras ser reconocido como uno de los impulsores de la internacionalización de las empresas españolas en el mundo.

Es por ello que fue designado por unanimidad en junio de 2023 presidente de honor, aunque en el año 2016 el hotelero mallorquín ya se había retirado de la presidencia ejecutiva de la compañía. Su hijo, Gabriel Escarrer Jaume, tomó el relevo de la compañía como nuevo presidente, manteniendo también sus responsabilidades como consejero delegado al frente de la sociedad.

Comparto el triste fallecimiento de mi querida madre, Ana Maria Jaume, madre ejemplar y figura clave en la historia de @MeliaHotelsInt . Su integridad sencillez y generosidad forman parte de los valores sobre los que se construyo nuestra empresa. D.E.P. madre pic.twitter.com/dBAtEQhpZu — Gabriel Escarrer (@GabrielEscarrer) August 26, 2025

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, ha definido a su madre, Ana María Jaume Vanrell, como madre ejemplar y una figura clave en la historia de la compañía hotelera.

En un mensaje en la red social X, acompañado de dos fotografías, Escarrer ha destacado de su progenitora su integridad, sencillez y generosidad, valores sobre los que se construyó la empresa.