Saqueos nocturnos en Palma: detenido un argelino por desvalijar viviendas y negocios

La Policía Nacional ha detenido a un peligroso argelino que habría protagonizado una escalofriante serie de robos en el barrio del Secar de la Real y sus alrededores, dejando a residentes y comerciantes en un estado de alarma máxima.

El presunto autor habría fracturado el acceso de dos viviendas y dos establecimientos comerciales, llevándose dinero y objetos de valor. Los agentes del Grupo de Robos y Patrimonio Histórico trabajaron durante semanas para dar con su paradero y reconstruir la secuencia de hechos que tenían en vilo a la ciudadanía.

El primer episodio ocurrió la madrugada del 22 de octubre, cuando los vecinos de una vivienda del Secar de la Real denunciaron que la pared de su ventana había sido forzada y que el interior de su hogar había sido revuelto y saqueado. La alarma creció pocos días después, el 3 de noviembre, cuando otro vecino sufrió un robo similar: la puerta de su domicilio fue violentada y el ladrón se llevó documentación de su vehículo y 675 euros en efectivo.

La serie de robos no se detuvo en domicilios particulares. El 12 de diciembre, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano fue alertada sobre un robo en un establecimiento de la carretera de Valldemossa. Al llegar, los agentes constataron que la persiana estaba forzada y el cristal roto, aunque no encontraron al ladrón en el lugar. Se habían sustraído 250 euros de la caja fuerte, dejando tras de sí un rastro evidente de violencia y audacia.

Esa misma noche, el hombre fue detenido mientras robaba en varios vehículos cercanos, lo que permitió a los investigadores del Grupo de Robos y Patrimonio Histórico trazar un patrón delictivo consistente.

El 18 de diciembre, el ladrón volvió a actuar en una peluquería de la zona, fracturando la ventana con un extintor y apropiándose de 600 euros. Gracias a la colaboración con la Policía Local de Palma, los agentes constataron que el sospechoso tenía sangre seca en las manos y un corte en el dedo medio, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba del mismo delincuente vinculado a los cuatro robos.

Finalmente, tras intensas investigaciones y gestiones policiales, se logró reunir evidencia suficiente para demostrar que el mismo hombre era presuntamente responsable de todos los robos. La detención se realizó sin incidentes, poniendo fin a una serie de saqueos que había generado preocupación y miedo en el barrio.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y la coordinación entre cuerpos policiales para resolver delitos de esta magnitud y advierte sobre la vigilancia constante en la zona para prevenir nuevos robos. Los vecinos del Secar de la Real respiran ahora un poco más tranquilos, aunque la sombra de los robos violentos y nocturnos deja una huella que tardará en olvidarse.