Rival duro para el Mallorca en la Copa: el Deportivo en Riazor

Rival duro para el Mallorca en la Copa del Rey. El equipo de Jagoba Arrasate se enfrentará al Deportivo de La Coruña, segundo clasificado de Segunda División, y lo hará además en su estadio de Riazor, donde sólo ha perdido un partido esta temporada. Ya se sabe el día del choque, que será el martes 16 de diciembre, pero aún se desconoce la hora. Será el penúltimo encuentro oficial del año para los mallorquinistas, que el viernes 19 despiden 2025 en Mestalla ante el Valencia.,

Mallorca y Deportivo son viejos conocidos por lo que a la Copa del Rey se refiere, ya que se han visto las caras en esta competición nada menos que en siete ocasiones. De hecho, los gallegos son junto al Sevilla el rival con el que más se han enfrentado los bermellones, con un saldo muy favorable a los coruñeses de cinco a dos, aunque en la última ocasión, en la temporada 12-13, se clasificó el Mallorca por el valor doble de los goles en campo contrario, tras empatar a cero en Son Moix y a uno en Riazor.

Dirigido por Antonio Hidalgo, el Deportivo persigue al Racing en la lucha por el ascenso directo a Primera División. Tiene entre sus filas a dos ex-mallorquinistas, el defensa Ximo Navarro y el delantero Stoichkov, aunque su jugador franquicia es el extremo Yeremay Hernández, de tan sólo 22 años, con importantes ofertas ya de la Premier y de la Primera División española. Yeremay lleva esta temporada siete goles y cinco asistencias en 17 partidos de Liga.

El Deportivo, eso sí, tiene muy mal recuerdo de su última visita al estadio de Son Moix, pues fue en el play off de ascenso a Primera de la temporada 18-19. Perdió 3-0, por lo que quien subió fue el Mallorca, y esa derrota le supuso un duro peregrinaje que le llevó a Segunda División B -la actual Primera Federación- hasta que volvió a ascender hace dos años. Sin duda los gallegos querrán tomarse la revancha, y en este sentido el partido de Riazor será especialmente tenso ya que quedan aún varios jugadores en el Mallorca de aquella ocasión, como Raíllo y Abdón.