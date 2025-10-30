Relevo en Turismo: Dimite Josep Aloy y le sustituye Miquel Àngel Rosselló en la Dirección General

El director general de Turismo, Josep Aloy, ha presentado su dimisión que será ratificada en el Consell de Govern que se celebrará este viernes. Así lo ha confirmado a OKBALEARES el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

El Consell de Govern nombrará este viernes a su sustituto en el cargo, que será Miquel Àngel Rosselló, nombre totalmente confirmado, hasta ahora asesor técnico adscrito a la propia Conselleria del ramo.

El titular de la cartera de Turismo ha explicado a OKBALEARES que este relevo «estaba perfectamente planificado y coordinado». Aloy aceptó el cargo hace más de dos años con la condición de, una vez llegado el ecuador de la legislatura, pudiera volver a ocuparse de su vida personal.

Aloy vuelve desde hoy a su condición de jubilado, que es la que tenía en el momento de aceptar el cargo que le ofreció Jaume Bauzá.

Su sustituto será desde este viernes Miquel Àngel Rosselló, al que tampoco ha cogido por sorpresa el relevo, porque al igual que en el caso de Bauzá «ya sabía al principio de la legislatura que llegado este momento le relevaría en el cargo. «También el relevo estaba coordinado y planificado desde el primer día. Además, Rosselló es el relevo natural de Aloy en la Dirección General de Turismo», según ha explicado el conseller Bauzá. Una sustitución, por tanto, que no augura ningún golpe de timón significativo en la Conselleria de Turismo.

La dirección general en la que se produce el relevoes la responsable de la promoción y la difusión de la oferta turística de las Islas Baleares a todos los niveles: en España y en el plano internacional. Por tanto, la puesta de largo del nuevo director general se producirá a primeros de noviembre, en Londres, durante la World Travel Market. La presencia balear en esta importante feria turística ya había quedado totalmente planificada por Aloy y Rosselló antes de la dimisión del primero.

Este viernes, el Consell de Govern dará cuenta del relevo. Un nuevo recambio en la segunda línea del Ejecutivo que preside Marga Prohens (PP).