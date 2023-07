A falta de tres semanas para la realización del Reggaeton Beach Festival en Can Picafort, desde la organización se quieren incentivar medidas que ayuden a reducir el impacto medioambiental en el destino y así contribuir a la reducción del uso del vehículo privado.

Es por ello, que se ha puesto en marcha un servicio privado de transporte colectivo con la finalidad de fomentar la reserva de transporte colectivo y evitar así el uso de vehículo propio para asistir al festival. m

De esta manera se han habilitado ya cinco rutas y se prevé abrir más según demanda para aquellos grupos que así lo soliciten.

Estas rutas son:

1.- Ses Salines – Santanyí – Felanitx – Manacor – Son Bauló

2.- Arenal – Llucmajor – Son Bauló

3.- Cala d’Or – Porto Cristo – Son Servera – Artà – Capdepera – Son Bauló

4.- Ruta Palma – Inca – Son Bauló

5.- Andratx – Magaluf – Palmanova – Son Bauló

A todos los usuarios se les informará mediante un mail de los horarios de salida desde cada punto inicial y paradas. En todo caso desde la organización se sigue la premisa de que el tiempo máximo de desplazamiento incluyendo las paradas sea de una hora.

Los horarios de llegada garantizados al festival serán de media hora antes del inicio cada uno de los dos días con salida media hora posterior a la finalización del evento, informa la organización en un comunicado.

Además de las citadas rutas la organización está abierta a crear nuevas rutas si hay demanda suficiente. Por este motivo si hay algún grupo con un mínimo de 20 personas de un municipio concreto que no tenga cobertura puede solicitar el servicio enviando un mail a [email protected]

Nuevas zonas de parking

RBF insta a los asistentes a que optimicen la capacidad de los vehículos en caso de no optar por el transporte colectivo. Por ello , además del aparcamiento con 5000 plazas del recinto, se han habilitado parkings extra situados en la carretera Santa Margalida – Can Picafort con lanzaderas para facilitar el acceso de los asistentes al festival. Esta medida consensuada con el ayuntamiento permitirá mejorar el tránsito rodado dentro del núcleo urbano de Can Picafort.

La tercera edición de Reggaeton Beach Festival se celebrará en el maravilloso destino de Can Picafort. Una zona turística consolidada con playa, costa y una competente oferta hotelera. Sin duda, un lugar que encaja perfectamente con la filosofía del festival. Por eso, estamos muy agradecidos por la gran acogida, las facilidades y la colaboración que nos ha brindado el Ayuntamiento de Santa Margalida.

Los abonos se pueden adquirir desde 90 euros en la web del festival www.reggaetonbeachfestival.com.