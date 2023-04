Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, destacó la solidez del Mallorca y afirmó en la rueda de prensa previa al partido de mañana que «tenemos en mente lo que son, comenzaron bien y han estado muy sólidos a lo largo de la temporada, por lo que han tenido un año más para crecer».

“Tenemos en mente lo que es el Mallorca durante esta temporada, un equipo que empezó muy bien, que realmente ha estado muy sólido durante toda la temporada, que ha sido una continuación tanto de entrenador como de modelo con respecto a la temporada pasada. Ellos no han sufrido variaciones de ningún tipo, han tenido un año más para crecer», dijo el técnico madrileño.

Quique enfatizó la recta final de la temporada y recordó que «como se dice mucho en Inglaterra, y aquí en España también es válido, cuando llega el mes de diciembre todo el mundo sabe para qué objetivo juega, bueno mejor dicho cuando llega el mes de enero, pasado diciembre, todo el mundo sabe para qué objetivo jugará, más allá de lo que haya planificado a principio de temporada. Entonces desde enero sabemos a que jugamos, a partir de ahí va a ser así hasta final de temporada».

«Nos lo van a poner difícil, lo sabemos, pero es que desde que sabemos que hicimos una mala primera vuelta, la segunda vuelta no queda más que hacerla buena. No es injusto, es el calendario desde principio de temporada sabíamos que iba a ser así, pero lo que no tengo tan claro es que vayan a ser justamente estos cuatro partidos donde se vaya de decidir, luego quedarán otros cinco partidos, otros cinco partidazos que son muchos puntos, otros quince, y lo que sí creo es que cada partido va a ser fundamental. Pero no hay que achicar todo a estos cuatro partidos, esos cuatro partidos van a ser importante de como se salga de ellos, pero serán igual de importantes o más los que vengan después”, dijo para finalizar.