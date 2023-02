Quique Sánchez Flores explota en su rueda de prensa más incendiaria

El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, arremetió fuertemente contra los jugadores de su plantilla. El técnico azulón afirmó que algunos de sus futbolistas «no han querido jugar» durante el mercado de fichajes, y que únicamente se han «enfocado» a partir del cierre. En su última rueda de prensa pidió que todo el mundo se centre en el partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, encuentro que ha calificado de «incomodísimo».

«Hemos tenido muchas situaciones con las que hemos tenido que lidiar de puertas para adentro y me gustaría que se contaran. Ha habido jugadores que no han podido jugar, otros que no han querido jugar, otros que han tenido dificultades importantes para sentirse identificados con el club… Alguien tiene que dar explicaciones en su momento, al margen de lo que pase. Es ahora, cuando los mercados se han cerrado, cuando los jugadores se han enfocado. Ha habido una distorsión importante dentro del grupo. Enfocar a jugadores que están despistados es una tarea doble, dificilísima», dijo Quique.

Por si no fuera suficiente, también señaló directamente a algunos jugadores de su plantilla como es el caso de Maksimovic. «No ha estado disponible durante todos estos partidos, habrá que preguntarle al jugador por qué. Ha sido una ilusión llevarlo al banquillo, pero no ha habido opciones de que jugara. Maksimovic ha pasado por las mismas dificultades en este mercado que en el mercado anterior, cuando ha jugado tres o cuatro partidos sin sentirse identificado con el club. Habrá que preguntar por qué estas cosas ocurren», señaló.

Con todo y con eso, Quique está convencido de que el problema real del Getafe son los «resultados», por ello ha defendido también a su cuerpo técnico. «Este tipo de situaciones me demuestran que tengo una fortaleza gigante en mi cabeza, capaz de soportar muchas cosas. Sabemos manejar los grupos, los chicos han entrenado fantásticamente bien, es fantástico que hayan estado de pie sabiendo que su entrenador era señalado desde el minuto uno. No se les puede pedir más. Son chicos honrados, profesionales y buena gente», añadió.

Además, ha desvelado que tuvo una conversación con el presidente de la entidad, Ángel Torres. «Me mostró la preocupación por la situación, y la asumimos. Es una situación infinitamente lejana a lo que ha sido otros años en este club. Van 19 partidos y empezamos a ver cosas interesantes en los entrenamientos, pero los tiempos no los marco yo», apuntó.