Lío y de los gordos entre Ángel Torres y Míchel. El presidente del Getafe carga abiertamente contra el entrenador madrileño destituido en octubre, al que tilda de «mal entrenador» en su valoración de la temporada del conjunto azulón, que ha conseguido la permanencia gracias al cambio de dinámica que supuso fichar a Quique Sánchez Flores como técnico.

«Se ha demostrado que teníamos una buena plantilla pero un mal entrenador. El responsable fui yo, por equivocarme», dijo Ángel Torres en lo que fue un claro ataque al técnico. Míchel no se ha callado y ha salido al paso de esas polémicas palabras del presidente: «Me han parecido feas, innecesarias e incongruentes, porque para ser mal entrenador es la tercera vez que me ha propuesto entrenar al Getafe. A mí, la plantilla sí me gustaba, pero ficha a cinco jugadores en diciembre».

El despido fue la raíz de todo

Míchel ha ganado el litigio por su despido y asegura haber dado facilidades al club: «No lo considero una victoria. Acepté una cantidad que, en caso de que el equipo no se salvase en Primera, no cobraría. No les he puesto ningún problema, incluso les ofrecí un calendario de pagos para que me paguen cuando lo consideren oportuno. El despido no era acorde a lo que se me achacaba, que era falta de aptitud y de actitud. Lo de falta de actitud no lo consiento. Me dejaron ver como que me habían advertido, que llegaba tarde a entrenar… No sé, creo que al presidente no se lo han debido de contar bien».

Y es que ese acuerdo de despido es la razón de este enfrentamiento, tal y como explicó Ángel Torres hace semanas: “Lo único es que yo quería darle un año y su agente, que es amigo, me dijo: ‘Dale dos que luego no va a haber ningún problema si pasa algo’. Cuando se le destituyó no se lo tomó bien y dije que no podía pagarle dos años por sentido común. Por fiarme de la palabra de un amigo me tengo que ver en los tribunales. Espero que antes del juicio recapacite. 22 partidos, 31 puntos, la plantilla no era tan mala».