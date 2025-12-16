Purga en los separatistas de la OCB tras el boicot a una charla sobre antisemitismo de Laura Miró

Los separatistas de la Obra Cultural Balear (OCB), más separados que nunca. La delegación de esta entidad en el municipio de Manacor (Mallorca) ha dimitido en bloque después de que cancelaran una charla sobre antisemitismo que iba a impartir la historiadora y experta en investigación y difusión del pasado judío, converso y xueta de Mallorca, Laura Miró Bonnín, a la que acusaron de ser «abiertamente sionista».

La polémica decisión de censurar la ponencia ha generado una división interna en la OCB y las purgas no han tardado en llegar. Desde esta organización independentista no han querido especificar el motivo de esta dimisión conjunta, pero todo apunta a que la cancelación de la charla de Laura Miró ha sido el detonante.

La OCB ha informado que la delegación manacorina seguirá funcionando de forma interina ya que hay actividades programadas. Será tras las fiestas de Navidad cuando se nombre a una comisión gestora de la delegación local hasta que se celebre la asamblea general de socios del municipio para elegir a los nuevos integrantes.

Cabe recordar que fue la propia OCB la que confirmó en sus redes sociales la suspensión de dicha conferencia, que se iba a celebrar el miércoles 10 de diciembre y que llevaba como título El antisemitismo contemporáneo en Mallorca y sus repercusiones en la comunidad xueta.

El colectivo pro-Hamás de Ciutadans per Palestina no tardó en celebrar el boicot al asegurar que Mallorca «ha vuelto a demostrar que es antisionista». «De la misma manera que ninguna institución invitaría a ponentes que hacen apología del nazismo, ninguna institución debe invitar a altavoces del sionismo que niegan y ridiculizan el asesinato de centenares de niños palestinos», subrayaron.

Los independentistas de Arran Mallorca también pusieron a Laura Miró en su punto de mira: «es una persona abiertamente sionista que usa el antisemitismo para justificar el exterminio del pueblo palestino».

‼️🇵🇸 Demà l’Obra Cultural de Manacor donarà veu a Laura Miró, una persona obertament sionista que fa servir l’antisemitisme per justificar l’extermini del poble palestí. Cap espai pel sionisme, fem-los front! 👊💥 pic.twitter.com/ZSmgghCAUF — Arran Mallorca (@ArranMallorca) December 2, 2025

La historiadora e investigadora se mostró sorprendida acerca de la decisión de la OCB: «Me invitan y lo anulan. Trabajas en una presentación para nada. Gracias, OCB, creo que nunca me había pasado esto. Espero que no me volváis a llamar», escribió.

Además, indicó que nadie de la entidad le dio una explicación. «No han tenido ni el coraje de llamarme. Me he enterado por Facebook, que ni siquiera tengo», afirmó.

La única en dar explicaciones sobre lo ocurrido fue la presidenta de la delegación de la OCB en Manacor, Cristina Salom, quien manifestó que la polémica decisión fue tomada después de recibir quejas de socios y otras personas.

«Hemos considerado que no queríamos abrir un melón que no se puede abrir por muchas razones. Hemos escuchado y recogido estas opiniones y por eso hemos decidido cancelarlo», explicó en declaraciones recogidas por el medio local CentxCent.