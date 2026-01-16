Los pueblos de Mallorca se echan a la calle para celebrar por todo lo alto Sant Antoni

Los pueblos de Mallorca desde Sa Pobla, Manacor, Artà, Pollença o Muro ya vibran a pie de calle con la fiesta de Sant Antoni, los dimonis, foguerons y torradas, en una celebración que esta noche vivirá su punto álgido, una de las más queridas por los mallorquines.

De entre todos los municipios que celebran esta fiesta destacan por su intensidad el de Artà, Sa Pobla o Manacor, donde los demonios danzan acompañados por la música tradicional, en cada rincón del pueblo y el bullicio se mezcla con la solemnidad de los Goigs en honor Sant Antoni.

No obstante, algunos ayuntamientos como el de Consell ya ha anunciado la suspensión del desfile de carrozas y los foguerons en la calle previstos para mañana sábado por la alerta por lluvias.

Artà, como suele ser habitual, ha sido el que ha dado el pistoletazo de salida a la revetla con el Dimoni gran y el Dimoni petit, y donde cientos de personas se han reunido en las puertas de la Casa del Trull bailando al ritmo de la música.

Entre los presentes, estaba el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, quien en un mensaje en la red social X ha manifestado que «Artà, un año más, ha encendido la llama de la verbena de Sant Antoni con los demonios haciendo estallar la alegría de unas calles llenas de emoción. En la Casa del Trull, todo el pueblo se ha rendido a los primeros bailes, gritos y tonadas con la misma ilusión de siempre».

👹 Artà, un any més, ha encès la flama de la revetla de Sant Antoni amb els dimonis fent esclatar l’alegria d’uns carrers plens d’emoció. A la Casa del Trull, tot el poble s’ha rendit als primers balls, als crits i a les tonades amb la mateixa il·lusió de sempre. 🔥 Visca… pic.twitter.com/W9VwZPWfFt — Llorenç Galmés (@Ll_Galmes) January 16, 2026

El número uno del PP de Mallorca se ha desplazado después al municipio de Algaida que hoy celebra la fiesta grande de su patrón, Sant Honorat.

Festa grossa també avui a Algaida per celebrar el seu patró, Sant Honorat. Ell ball de l’Oferta dels Cossiers ha tornat a fer present un dels elements més emblemàtics de la nostra cultura popular. Molts d’anys a tothom! pic.twitter.com/5u7cFdPY78 — Llorenç Galmés (@Ll_Galmes) January 16, 2026

«El baile de la Oferta de los Cossiers ha vuelto a hacer presente uno de los elementos más emblemáticos de nuestra cultura popular».