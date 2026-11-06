Prohens suspende las negociaciones con Vox sobre los Presupuestos de 2027 hasta después del 29-N

El Govern de Marga Prohens ha decidido suspender de forma temporal la negociación de los Presupuestos autonómicos de 2027 para evitar que se vea condicionada por las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Costa ha dicho que habían iniciado las negociaciones con los grupos parlamentarios «con buena predisposición» y unas condiciones «claras desde el minuto uno», como ser discretos, limitarse a tratar de cuestiones presupuestarias y abordar la eventual aprobación tanto del techo de gasto como de las cuentas.

«Confiábamos en que la convocatoria electoral no interfiriera, pero lamentablemente esta semana hemos visto que esta interferencia es inevitable. Hemos visto señales que nos han inquietado, a mí personalmente como conseller de Hacienda», ha lamentado.

Es por ello, y con la intención de que «nadie use la negociación con fines electoralistas», que el Govern ha decidido «dejar en suspenso cualquier negociación sobre los presupuestos hasta después de las elecciones». «No renunciamos a aprobarlos, pero los posponemos hasta después del 29N. Es la única manera de afrontar la negociación con posibilidades de llegar a acuerdos de verdad», ha sostenido.

Enfrentamiento con Vox en el Parlament

El martes, en el pleno del Parlament, Costa y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, mantuvieron un intercambio dialéctico acerca de las negociaciones. Cuando la diputada le exigió que cumpliera los acuerdos del pasado —como la «prioridad nacional» o la «tijera al gasto político superfluo»—, el conseller le recordó sus condiciones y le afeó que no guardara la debida discreción.

La conclusión que la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, extrajo de ese enfrentamiento es que Vox no tiene intención de aprobar los presupuestos autonómicos.

Costa, preguntado al respecto, ha rechazado pronunciarse sobre los planteamientos de Vox o de cualquier otro grupo parlamentario, pero ha negado que en el Govern exista un «malestar» por las palabras de Cañadas.

«No hay nada más. Lo que hemos podido observar es que hay una cierta utilización de la negociación presupuestaria con finalidades partidistas. Es lo único que hemos podido constatar y eso nos ha llevado a tomar esta decisión», ha zanjado.

Prórroga presupuestaria

El portavoz autonómico ha previsto que a partir del 30 de noviembre los condicionantes ligados al proceso electoral «habrán desaparecido» y se abrirá «un escenario más propicio» para llegar a acuerdos.

«Entonces veremos si es posible o no llegar a un acuerdo. No puedo anticipar nada en concreto, pero es una obviedad que el Govern siempre ha querido aprobar los Presupuestos. Las elecciones se nos vinieron encima y los condicionantes que está introduciendo es evidente que nos están condicionando», ha señalado.

Independientemente de cómo termine el proceso de negociación, Costa ha dado por hecho que esta suspensión temporal de las conversaciones retrasará los plazos e implicará que no habrá presupuestos a 1 de enero de 2027.

«Eso, por circunstancias ajenas al Govern, no se podrá producir. A nadie se le escapa que los presupuestos, para entrar en vigor en enero, tendrían que entrar ya en el Parlament y que esos plazos no se cumplen. En consecuencia, entraremos en 2027 con prórroga presupuestaria. Y, si es necesario, deberemos aprobarlos posteriormente», ha sentenciado.