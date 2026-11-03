Vox exige la prioridad nacional y «cumplir acuerdos pendientes» para negociar los Presupuestos de Baleares

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha condicionado el apoyo de su grupo a los Presupuestos para 2027 al cumplimiento de anteriores acuerdos, a lo que el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha insistido en que solo negociarán cuestiones «estrictamente presupuestarias».

Cañadas ha exigido en la sesión de control al Govern que ponga sobre la mesa un calendario de cumplimiento de medidas como la «prioridad nacional», rebajas fiscales en vivienda, corte al «gasto ideológico» y «tijera al gasto político superfluo».

Estas son las condiciones que ha puesto Cañadas sobre la mesa para negociar el techo de gasto y los presupuestos. Costa, en respuesta, ha señalado las condiciones del Govern: discreción, negociar solo medidas presupuestarias y no cruzar «líneas rojas».

«Pedimos total discreción, confieso que no se ha cumplido hoy», ha reprochado a Cañadas, quien ha criticado que el Govern pida apoyo a Vox cuando «arrastra puntos clave sin cumplir».

El vicepresidente, que inició las reuniones con los portavoces parlamentarios el pasado viernes, ha pedido a los de Santiago Abascal que tengan «altura de miras» y que «asuman su responsabilidad».

El PSOE pide ayudas sociales

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha reclamado al conseller que impulse «medidas sólidas» para hacer frente a la inflación. «La gente no llega a fin de mes y usted no quiere alcanzar un acuerdo», ha criticado.

A su juicio, el anunciado paquete de medidas de 125 millones de euros para los sectores económicos es igual que el que se aprobó el pasado mes de marzo, a pesar de que «la realidad es distinta» ya que los trabajadores fijos discontinuos han finalizado la temporada.

Entre otras medidas, el socialista ha reclamado al Govern que complemente las prestaciones para estos trabajadores, que apoye la iniciativa legislativa popular para complementar las pensiones de Baleares, la gratuidad de las matrículas universitarias y más ayudas a dependencia, entre otras medidas.

De su lado, el vicepresidente ha explicado que en los próximos días presentará a los sectores económicos el paquete de 125 millones de euros para que la inflación «no impacte en la cesta de la compra de los ciudadanos».

«Más de 300 millones de euros movilizados en un año para combatir la escalada de precios en Baleares», ha reivindicado Costa, quien ha asegurad oque ninguna comunidad autónoma ha hecho «un esfuerzo similar».

Además, ha reprochado a Negueruela que pida medidas al Govern cuando el Gobierno de España «no ha sido capaz» de eliminar el IVA en los alimentos básicos ni de rebajarlo en los hidrocarburos.