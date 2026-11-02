«Buenas sensaciones» en PP y Vox en el arranque de las negociaciones de techo de gasto y Presupuestos de 2027

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se reunió el pasado viernes con Vox para abordar el techo de gasto y los presupuestos autonómicos, negociaciones en las que, según este partido, «hay predisposición por ambas partes».

Así lo ha afirmado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa previa al pleno, en la que ha subrayado que el encuentro fue cordial que sirvió para sentar las bases y que los de Santiago Abascal salieron «con buenas sensaciones».

«Hay que seguir hablando mucho, por supuesto, pero al menos hay una predisposición por ambas partes, que es lo importante para el futuro de los ciudadanos», ha señalado.

El PP ha pedido responsabilidad a los grupos parlamentarios para aprobar el techo de gasto y los presupuestos autonómicos y ha advertido de que se negociarán conjuntamente y no se aceptarán «intercambio de cromos».

La portavoz ‘popular’ adjunta en el Parlament, Marga Durán, ha señalado que el Govern inició las reuniones con los grupos el pasado viernes para tratar de llegar a acuerdos para sacar adelante el techo de gasto, ya aprobado por el Consell de Govern, y los presupuestos.

«No sirve de nada aprobar un techo de gasto si luego no hay presupuestos. Estamos negociando las partidas presupuestarias y no otras cosas», ha remarcado.

Igualmente, ha recordado que los Presupuestos para 2027 incluyen las rebajas fiscales en materia de vivienda y el paquete de ayudas de 125 millones de euros para paliar la inflación, medidas anunciadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General.

Para Durán, estas medidas son «suficientemente importantes» para intentar llegar a acuerdos. También ha hecho hincapié en que los presupuestos serían los más altos de la historia.

Las negociaciones ya están en marcha y Vox, como durante toda la legislatura, aparece como la única opción del Govern de Prohens para encontrar los acuerdos necesarios.