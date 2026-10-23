Los Presupuestos de Baleares para 2027 prevén crecer el 2% ante una temporada turística similar a la de este año

Uno de los principales indicadores que ayudan al Govern a la hora de fijar una previsión de crecimiento del PIB para el año siguiente es el de la actividad turística. En el informe que acompaña al texto del techo de gasto para 2027, el departamento de Economía y Hacienda pronostica que la actividad turística en 2027 será «similar a la de 2026». Por esta razón, se fija para el año que viene un «prudente» crecimiento del 2%, por debajo de las previsiones del Gobierno de España por primera vez en muchos años.

El titular de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, ha subrayado que, nuevamente, se toma como referencia indicativa un déficit máximo equivalente al 0,0% del PIB previsto. Por lo tanto, y por cuarto ejercicio consecutivo, se prevé un escenario de equilibrio presupuestario.

Se calcula que los ingresos no financieros para el 2027 ascenderán hasta los 6.707,47 millones de euros, lo que representa un incremento del 16,2 por ciento respecto a los ingresos previstos inicialmente para el año 2025. Los 453,4 millones restantes corresponden a los ajustes de contabilidad nacional.

En conjunto, mejoran las previsiones de ingresos tributarios incluidos en los capítulos uno y dos, de impuestos directos e indirectos, respectivamente, pasando de los 5.938,57 millones en 2025 a los 6.666,85 millones previstos para el 2027, un incremento de 728,28 millones debido a la vitalidad de los indicadores de actividad económica.

Los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) ascienden hasta los 2.844,04 millones (+11%). En el caso de los ingresos provenientes del impuesto sobre el valor añadido (IVA), se prevén 1.950,16 millones de euros, un 18,63% más que en 2025.

Por otro lado, Costa ha señalado que la aportación neta de Baleares al sistema de financiación autonómica mediante los fondos que afectan al archipiélago (el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global y el Fondo de Convergencia) disminuye en 80,04 millones de euros. En conjunto, la Comunidad es aportadora neta con un importe agregado de -545,97 millones de euros.

En cuanto a los tributos cedidos, se prevé ingresar 950,64 millones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y AJD (+12,35%) y 84,05 millones del impuesto sobre sucesiones y donaciones (28,48%), entre otros.

Además, con el tributo propio del impuesto sobre las estancias turísticas, se prevé una recaudación de 149,41 millones de euros, basándose en unas perspectivas de actividad turística similares a las de 2026.

El conjunto de transferencias corrientes y de capital previstas a favor de la Comunidad Autónoma -excluyendo las del sistema de financiación autonómica- aumenta un 25,8 por ciento respecto a 2025, hasta los 470,78 millones: 286,89 millones de ingresos de conferencias sectoriales y otras aportaciones del Estado, 152,27 millones del Factor de Insularidad y 31,62 millones de aportaciones de la Unión Europea.