El Govern de Prohens inicia la próxima semana la negociación del techo de gasto y los Presupuestos para 2027

El conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa, comenzará una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios la próxima semana para negociar la posible aprobación del techo de gasto y de los Presupuestos. Toda la atención estará en las negociaciones con Vox, socio durante esta legislatura y con el que se han aprobado dos Presupuestos. El Govern no atenderá peticiones que no estén incluidas en el ámbito presupuestario.

La voluntad del Ejecutivo, ha subrayado Costa, es aprobar las cuentas autonómicas para 2027. Sin embargo, ha limitado las negociaciones a cuestiones que «formen parte de la materia presupuestaria». Así, ha cerrado la puerta a negociar otras cuestiones, del mismo modo que hizo con el techo de gasto y las cuentas de 2025, que finalmente no salieron adelante.

«Si con lo que hay incluido —en los presupuestos— hay voluntad de negociación, nos podremos entender. Si se mezclan otras cuestiones, no hay nada que negociar», ha remarcado.

Igualmente, ha recordado que Vox ha sido el grupo con el que el Govern ha aprobado dos presupuestos y que, por ello, es «bastante más probable» que salgan adelante con este grupo que con el resto. «Vox dijo que no veía con malos ojos las medidas fiscales. A partir de aquí, veremos», ha añadido.

El Consell de Govern ha aprobado este viernes un techo de gasto de 7.160,88 millones de euros, 598 millones de euros más (+9,1 por ciento) que los actuales presupuestos autonómicos y más de 1.200 millones más en relación a la legislatura pasada.

Es de nuevo, según ha señalado Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el techo de gasto, paso previo a la elaboración de las cuentas autonómicas, más alto de la historia del archipiélago.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha destacado que el Govern lleva cuatro años presentando presupuestos con déficit cero.