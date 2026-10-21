El Govern de Prohens prevé aprobar este viernes el techo de gasto para 2027 que asciende a 7.160 millones

El Govern de Marga Prohens va agotando todos los plazos para presentar, aprobar y tramitar los Presupuestos autonómicos de 2027. De entrada, el calendario le marca dos posibles fechas para aprobar el preceptivo techo de gasto, que ha quedado establecido en 7.160 millones de euros. Le quedan los dos próximos viernes y, aunque no está confirmado, la intención parece ser la de aprobar el techo de gasto en el Consell de Govern de este viernes, 23 de octubre.

El Consell de Govern aprobará un techo de gasto de 7.160 millones de euros, 598 millones más que los actuales Presupuestos autonómicos y 1.213 millones más en relación a la legislatura pasada.

Será de nuevo, como ha anunciado Prohens este martes en su discurso del Debate de Política General, el techo de gasto, paso previo a la elaboración de las cuentas autonómicas, más alto de la historia del archipiélago.

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación lo tiene casi listo e irá destinado, según ha indicado Prohens, a políticas de vivienda, sanidad pública, educación, servicios sociales, transporte público, políticas de sostenibilidad y agua.

En materia económica, Prohens ha defendido que las rebajas de impuestos aprobadas a lo largo de la legislatura han supuesto para los baleares un ahorro de hasta 1.500 millones de euros, «que han quedado en los bolsillos de los ciudadanos».

La presidenta ha subrayado que, al mismo tiempo, se han destinado 1.500 millones de euros más en tres años a servicios públicos. «Más recursos que nunca, hemos avanzado con nuevos derechos en nuestras Islas, y al mismo tiempo hemos reducido la deuda pública en 550 millones de euros. Solo era voluntad política», ha afirmado.

Prohens ha reivindicado que gracias a la buena gestión se ha consolidado la autonomía financiera y se ha regresado a los mercados para reducir el coste y el volumen de la deuda contraída con anterioridad.

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