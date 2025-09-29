Primeros efectos de la borrasca Gabrielle en Baleares: torrentes al límite en Mallorca

La borrasca Gabrielle ya ha dejado los primeros efectos, de carácter leve, en Baleares por fuertes lluvias. En unos vídeos a los que ha tenido acceso OKBALEARES se puede ver el torrente de Sant Miquel al límite de su capacidad a su paso por el municipio de Pollença, en el norte de Mallorca.

Y es que la lluvia ha golpeado con fuerza este lunes a parte de la isla, en concreto a algunos municipios del Pla de Mallorca y del Levante. En otro vídeo grabado por un ciudadano y remitido a este periódico se pueden ver precipitaciones fuertes en el santuario de Randa, cerca de Algaida.

Cabe recordar que Baleares está en alerta este lunes y mañana martes por fuertes lluvias y tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este lunes y la naranja para la jornada del martes por el paso de la borrasca Gabrielle, aunque las temperaturas no sufrirán cambios.

29/09 11:12 Avisos activos hoy y mañana en Illes Balears por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/5xR91vsuMu pic.twitter.com/l6BufgElzW — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 29, 2025

Ibiza y Formentera han sido las primeras islas en estar en riesgo por lluvias y tormentas, con riesgo de que puedan producirse precipitaciones acumuladas de hasta 30 l/m2 en una hora.

Más tarde, a partir de las 10:00 horas los avisos se han expandido a Mallorca y Menorca. En Mallorca hay riesgo lluvias acumuladas de hasta 30 l/m2 en una hora en la Serra de Tramuntana y norte y nordeste de la isla, y de 20 l/m2 en una hora en el resto; mientras que en Menorca, acumulados de hasta 30 l/m2 en una hora.

Debido a las previsiones de la Aemet, el Servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG0) del Plan Meteobal. Ante este escenario, desde Emergencias han pedido precaución a los ciudadanos en las próximas horas, y que sigan sus consejos y llamen al 112 en caso de sufrir una emergencia.

Alerta naranja para este martes

El riesgo de lluvias y tormentas, además de posible granizo, se mantendrá el martes. La Aemet ha informado de que desde las 00.00 hasta las 12.59 horas del martes se activarán alertas naranjas (riesgo importante) por lluvias en la Serra de Tramuntana y sur de Mallorca, así como en Ibiza y Formentera, por posibles precipitaciones acumuladas en una hora de 50 l/m2; y acumulados en dos o tres horas de más de 100 l/m2.

Los avisos naranjas por lluvias y tormentas en la Serra de Tramuntana y sur de Mallorca, así como en Ibiza y Formentera se convertirán en amarillos a partir de las 13.00 horas de este martes, cuando se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 30 l/m2 en una hora y de hasta 60 l/m2 en dos o tres horas.