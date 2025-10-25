Arrasate: «Ganar un partido no soluciona todos nuestros problemas»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Levante en Son Moix que «ganar un encuentro no soluciona todos nuestros problemas», vaticinó que el choque ante los valencianos «será muy complicado», y agregó que «lo están haciendo muy bien fuera de casa», aunque reconoció que «una victoria nos permitiría dar un salto muy importante, tanto a nivel anímico como de clasificación».

«Llevamos un mes sin jugar en casa. Tenemos que activarnos desde ya en un horario diferente. Viendo como está la clasificación, está claro que estamos ante un partido muy importante porque según como se den los resultados podemos empezarlo en descenso y acabarlo en mitad de la tabla», dijo el entrenador.

Sobre el estado de la enfermería, explicó que «recuperamos a Asano, siguen siendo baja Lato y Kumbulla. Asano ha hecho dos o tres sesiones con el grupo y no está para iniciar, pero sí para poder ayudarnos. En cuanto a Kumbulla, va un poquito más lento. A Lato esperamos recuperarle para el miércoles en Copa».

«Lo que quiere un entrenador es tener a mucha gente en buen estado para que puedan jugar o de inicio o luego durante el partido. Ahora mismo tenemos a bastantes jugadores arriba en gran forma y además le sumamos a Asano. Es una buena noticia para mí», dijo sobre la victoria ante el Sevilla, antes de puntualizar que «me gustó mucho lo que hicimos el otro día, pero enfrente hay un rival que muchas veces no te deja hacerlo y eso es lo que debemos tratar de evitar».

Arrasate se refirió a nombre concretos y en cuanto a Mateo Joseph dijo que «es un jugador muy joven que tiene unas grandes cualidades, pero lo que más me gusta es que quiere trabajar y que escucha lo que le dices. Sé que es un futbolista cedido que si sigue en esta progresión va a ser difícil retenerlo, pero lo que queremos es sacarle el máximo provecho posible».

El entrenador también respondió sobre la situación de Pablo Torre, que quien aseguró que «puede jugar en varias posiciones diferentes. Nosotros pensamos siempre en el plan de partido, y eso incluye no sólo el equipo inicial, sino también que tengas en el banquillo a gente que te pueda cambiar el partido, y el mejor ejemplo de eso es lo que pasó en Sevilla. Pablo le va a dar muchísimo al Mallorca».

Finalmente, en cuanto al rival, dejó claro que «el Levante está haciendo las cosas muy bien fuera de casa. El entrenador ya estaba haciéndolo muy bien en Segunda y se ha adaptado fantástico a Primera. Es un equipo muy valiente que intenta defender lo más lejos posible de su portería. Nos va a complicar seguro».