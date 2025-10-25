Piden ocho años de prisión al acusado de violar a una compañera de trabajo en Mallorca

Piden ocho años de prisión a un acusado de violar a una compañera de trabajo en Mallorca que será juzgado el próximo miércoles (09.45 horas) en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 2 al 3 de septiembre de 2022. El procesado, aprovechando que después de una salida nocturna dormía en la misma cama que una compañera de trabajo, la sometió a tocamientos y la violó. La víctima, apunta el representante del Ministerio Público, se encontraba bajo los efectos del alcohol y, por lo tanto, no pudio hacer nada por evitar la agresión.

La Fiscalía solicita que sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual con penetración.

Además de la pena de prisión y la indemnización, el fiscal solicita que se le imponga al encausado una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la perjudicada durante 19 años.

También y siguiendo en el ámbito de los tribunales, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este martes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de traficar con drogas y de conducir un coche sin puntos en el carnet en la isla de Ibiza.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de cuatro años y medio por una multa de 9.300 euros por unos hechos que ocurrieron en febrero de 2022 cuando el hombre circulaba con un coche y los agentes le dieron el alto.

Según el escrito de acusación, el procesado llevaba en el vehículo, entre otras cosas que los agentes requisaron durante su intervención, una bolsa de plástico con 28 gramos de ketamina y MDMA, cuyo valor en el mercado ilícito un precio de 1.300 euros. Además, carecía de permiso de conducir por haber perdido todos los puntos.