El primer Cuponazo de la ONCE de este año 2025, el del sorteo de este pasado viernes, día 3 de enero, ha repartido más de 6,3 millones de euros en la localidad de Cala Millor, en la isla de Mallorca.

En nota de prensa, la ONCE ha informado que el primer Cuponazo de la ONCE de 2025 ha repartido en Cala Millor 6.360.000 euros, en diez cupones premiados, uno con los seis millones del premio mayor, y otros nueve con 40.000 euros cada uno, en el sorteo del 3 de enero.

Belinda Aguilar Ramírez es la vendedora de la ONCE que ha dado el Cuponazo y repartido los 6.360.000 euros, vendido cupón a cupón entre sus clientes habituales de la zona. «Estoy emocionada. Es como si me hubiera tocado a mí», señalaba esta mañana al conocer la noticia. Belinda comercializa las loterías de la ONCE en el Hiper Centro de Cala Millor y en el Restaurante Bonanza de la misma localidad.

El Cuponazo de la ONCE también ha dejado premios en otras localidades. Así, en Lugo, la vendedora Ana Belén Rodríguez Vila ha repartido 320.000 euros, en ocho cupones premiados con 40.000 euros cada uno. En A Coruña este sorteo ha dejado 40.000 euros.

Las Palmas de Gran Canaria ha recibido 200.000 euros de manos de la vendedora Carmen Gloria Ortega Aulló, que ha comercializado cinco cupones premiados.

A la localidad murciana de Archena se han ido 120.000 euros, en tres cupones premiados, que ha vendido María Encarnación Manresa López.

El primer Cuponazo de la ONCE del año 2025 ha dejado premios de 40.000 euros en Oliva de la Frontera (Badajoz), de manos del vendedor José Fernando Márquez Rodríguez; Sanlúcar de Barrameda, gracias a Francisco Manuel Pozo Ubreva; Jerez de la Frontera, con un cupón comercializado por Luis Romero Lara; Barcelona, con la vendedora de la ONCE Marciana Rubio Román; Jaén, con otro cupón vendido por Rosa María Santiago Cano; Madrid, y a través de la web JuegosONCE.

Con todo, el Cuponazo de la ONCE de este pasado viernes, día 3 de enero, ha repartido un total de 7.320.000 euros.