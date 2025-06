El PP se apunta a reclamar la cogestión de los aeropuertos de Baleares

El PP ha registrado una proposición no de ley (PNL) para solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la cogestión de los aeropuertos de Baleares y que tome medidas en seguridad laboral, tras los último incidentes en las instalaciones de Son Sant Joan. En esta misma línea, los independentistas de Més per Mallorca tienen presentadas dos iniciativas por la cogestión aeroportuaria, una en el Parlament balear y otra en el Congreso de los Diputados. El PSOE no se muestra a favor de la cogestión aeroportuaria.

Con esta iniciativa, el Grupo Popular en el Parlament trata de reclamar una «mejora urgente» en la gestión de los aeropuertos de las islas, especialmente en aspectos relacionados con la seguridad, las condiciones laborales y la sostenibilidad, según ha explicado el PP en un comunicado.

«Los aeropuertos son la principal puerta de entrada a Baleares y no pueden operar con carencias estructurales y laborales tan graves», ha asegurado el portavoz del PP en la Cámara balear, Sebastià Sagreras.

De este modo, ha apuntado que Baleares «no puede ser solo una fuente de beneficios para Aena», sino que ha exigido una gestión «más justa, más cercana y comprometida con la realidad y el futuro del archipiélago».

«Los aeropuertos baleares, que en 2024 registraron un récord de 46,6 millones de pasajeros –con un crecimiento del 5,2% respecto al año anterior–, son infraestructuras clave para la movilidad y la economía del archipiélago pero sufren graves deficiencias que afectan a residentes, trabajadores y visitantes», ha reprochado.

Por eso, ha defendido que no se puede permitir que este «gran volumen» de actividad económica no se traduzca en «mejoras reales en limpieza, seguridad, condiciones laborales y servicios», ha añadido.

Ante las denuncias de los sindicatos y del Ibassal por las condiciones en el aeropuerto de Palma y ante el reciente episodio de desprendimientos en la terminal de llegadas, el PP ha instado al Ministerio de Transportes y a Aena a tomar «medidas urgentes» para «garantizar la salud y seguridad laboral del personal»

También ha pedido una presencia «adecuada» de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los aeropuertos y una actuación «firme» contra el intrusismo y el transporte ilegal que «opera sin regulación».

Sagreras ha sostenido que es hora de que la gestión de los aeropuertos «también se decida desde las islas y no solo desde Madrid», ya que ha advertido que «no se puede crecer en tráfico aéreo a cualquier precio». «Se necesita calidad, sostenibilidad y coherencia con el modelo balear», ha agregado.

En este sentido, el PP de Baleares ha puntualizado que rechaza «cualquier proyecto de ampliación de la capacidad operativa de Son Sant Joan» y defiende que las inversiones deben centrarse en «mejorar la calidad, seguridad y comodidad de los servicios».

Finalmente, la iniciativa apuesta por mejorar la conexión mediante transporte público entre los aeropuertos y las zonas urbanas, al destacando el proyecto ferroviario entre Palma y Llucmajor como «una infraestructura clave para avanzar hacia una movilidad más sostenible».