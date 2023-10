El PP ha evitado valorar la renuncia del diputado Xisco Cardona del Grupo de Vox por «respeto», y ha remarcado que «en ningún momento» se han planteado incorporarle al Grupo Parlamentario Popular. Así lo ha indicado la portavoz adjunta de los populares en el Parlament, Marga Durán, tras anunciar este jueves Cardona su renuncia al Grupo Parlamentario de Vox y a sus cargos internos en el partido.

Cardona ha anunciado este jueves su marcha de Vox aunque mantiene el acta de diputado. Pasa a ser diputado no adscrito y también ha negado que tenga intención de incorporarse al Grupo Parlamentario del PP.

El ya ex diputado de Vox se enfrentó a la dirección de su partido por la no aprobación del techo de gasto después de que el PP no apoyara la propuesta sobre la libre elección de lengua en la enseñanza.

Durán ha apuntado que su formación quiere ser «respetuosa» con «la situación interna que está pasando Vox», por lo que ha manifestado su intención de «no entrar a valorarla», porque «ni lo han hecho antes, ni ahora».

Así, la portavoz adjunta del PP se ha limitado a mostrarse respetuosa con la decisión que Cardona ha tomado «evidentemente, de manera personal». «El PP también quiere dejar claro que en ningún momento se ha planteado la incorporación de Cardona al PP», ha zanjado Durán.