Sánchez atiza a Milei por Begoña pero calló cuando el ex terrorista Petro acusó a España de «esclavista»

La crisis diplomática abierta por Pedro Sánchez con el Gobierno de Argentina, tras las palabras del presidente Javier Milei, no encuentran un precedente similar en cuanto a la reacción del presidente socialista. En mayo del año pasado, Sánchez, de hecho, calló por ejemplo ante el dirigente colombiano Gustavo Petro cuando, en una comparecencia conjunta en Moncloa, acusó a España de esclavista. No sólo no censuró las palabras de Petro, sino que se mostró muy satisfecho con la visita del mandatario colombiano, al que se refirió como «querido presidente».

El encuentro se produjo pese a que, justo antes de viajar, Petro defendió la lucha de Colombia contra el «yugo español». En la comparecencia con Sánchez, fue preguntado de nuevo sobre esas palabras, y se reafirmó en su posición.

«En Bachillerato, en las clases de Historia, en general nos enseñaban que el feudalismo era un sistema de dominación. Que, incluso, a la gente se la separaba en clases: siervos y esclavos frente a los señores feudales. Ésa era una sociedad de yugo, por eso los pueblos se levantaban (…) No veo problemático decirlo, porque hubo gentes, pensamientos, revoluciones aquí y allá que nos liberaron del yugo feudal», comentó ante Sánchez, que evitó rebatirle.

Sánchez calló

El presidente socialista, más aún, calificó el encuentro de «extraordinariamente positivo» y ensalzó el «compromiso» de España con el «valiente» plan de «paz total» de Petro en Colombia, así como sus «reformas estratégicas» que, dijo, el Ejecutivo español «comparte».

La reunión mostró la sintonía perfecta entre Petro y Sánchez a pesar de que, días antes de viajar, el primero arremetió con dureza contra España en un comentario muy polémico. Afirmó que el pueblo colombiano luchó por «liberarse del yugo español; destronar reyes, duques y príncipes; acabar con privilegios y con un régimen productivo de esclavistas que condenaban al hombre negro a ser esclavo por perpetuidad», destacando que «el ejército libertador» fue más poderoso que el «ejército del yugo».

Las palabras de Milei sobre Begoña Gómez

Unas palabras que no fueron cuestionadas por Moncloa. Muy diferente es ahora la reacción a la afirmación del presidente de Argentina, Javier Milei, quien -este domingo- se refirió a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, como «mujer corrupta», aunque sin nombrarla.

El Gobierno salió en tromba a censurar las palabras. Apenas unas horas después, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, respondía a Milei en una comparecencia inédita, en la que informó de la llamada a consultas de la embajadora española en Argentina. Albares, además, exigió al presidente argentino que se retractase públicamente de lo que calificó como un «ataque frontal a la democracia».

«En caso de no producirse esas disculpas tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad», avisó el ministro.

El Gobierno de Argentina respondió asegurando que Milei no pediría disculpas «porque no tiene por qué». «No hizo mención a Begoña. Tomaron el caso como propio y relacionaron lo que estaba diciendo Milei con lo que efectivamente pasó con la esposa de Sánchez», aseguró el portavoz de la Presidencia argentina.

«La discusión está en el marco de cuestiones privadas que nada tienen que ver con cuestiones diplomáticas y mucho menos con la relación entre los dos pueblos, que está por encima de cualquier circunstancia. Milei no tiene por qué pedir disculpas. En cambio, estaríamos gustosos de que el presidente español le pida disculpas por los destratos y maltratos de los últimos, por lo menos, 15 días», añadió el portavoz.

Por su parte, Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre la crisis diplomática en un foro económico, este lunes, en el que ha afirmado que Milei «no habló en nombre del gran pueblo argentino».

El socialista ha aprovechado su intervención para alertar de lo que, en su opinión, es «el riesgo que representa esta internacional ultraderechista para formaciones» como la suya que, aseguró, sustentan «nuestra democracia».