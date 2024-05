El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, considera a Pedro Sánchez «un peligro para nuestra democracia». En una entrevista a OKDIARIO, Paco Núñez afirma que «Sánchez manosea las instituciones del Estado para su único beneficio personal» y que el 9J «es un plebiscito sobre Sánchez». Paco Núñez anima, por ello, a participar en la manifestación del domingo en Madrid convocada por su partido, ya en plena campaña.

Paco Núñez tiene claro que si la Ley de Amnistía se aprueba el día 3 en el Congreso «será porque Page ha querido», recordando que el PSOE de Castilla-La Mancha podría tumbarla con sus ocho diputados. «Page va de socialista bueno y moderado, pero es un sanchista más», dice Paco Núñez.

Tanto que, señala, «Page hace un año, desde la investidura, que no interviene en las Cortes regionales, donde tampoco tenemos sesiones de control al gobierno». Dice que eso ya lo inventó Bono cuando afirmó: “»Las Cortes, cortitas».

Paco Núñez acusa a Page de defender el Pacto Verde europeo en contra de agricultores y ganaderos, de abandonar a los sanitarios, de no haber construido ni un kilómetro de autovías en nueve años y de no exigir ni la financiación ni el agua que Castilla-La Mancha necesita. «Page simplemente no está», concluye.

PREGUNTA.- ¿Qué le parece la reacción de Sánchez a las palabras de Milei?

RESPUESTA.- Nosotros no vamos a participar de esta estrategia de Pedro Sánchez. Sólo busca polarización y enfrentamiento para influir en las elecciones. Los españoles quieren que dé explicaciones de la presunta corrupción que le rodea: ex ministros, asesores, su propia mujer, el PSOE. Hay demasiada corrupción girando en torno a él. Trata de generar tensión para que su electorado cierre filas con él.

P.- Sánchez identifica las críticas a Begoña Gómez con un ataque a la democracia y las instituciones.

R.- Sánchez hace mucho que dejó de prestigiar las instituciones del Estado. Ataca la separación de poderes, a los jueces cuando dictan sentencias que no le gustan y a vosotros, los medios de comunicación y periodistas que no seguís la línea editorial del Gobierno. En aquel teatrillo de los cinco días ya amenazó con prohibir medios de comunicación que no fueran afines. Ha polarizado España y ha copado las instituciones del Estado. No es nada nuevo. Sánchez hace mucho que perdió la visión de un presidente del Gobierno. Es un peligro para nuestra democracia.

P.- ¿Manosea las instituciones del Estado?

R.- Sin lugar a duda. Sánchez es el poder por el poder. No le preocupa España o el futuro de los españoles o de los agricultores y ganaderos de mi tierra, de Castilla-La Mancha. No le preocupa si un autónomo puede o no llegar a final de mes. Tampoco el futuro de los jóvenes o el de los mayores. A Sánchez le preocupa él mismo y el poder. Controlar el mayor número de instituciones del Estado para ponerlas a su servicio personal. Esto es un riesgo muy claro para la democracia española.

«Si la amnistía se aprueba es porque Page ha querido»

P.- El día 30 se aprueba la amnistía. Los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, de Page, podrían evitarlo. ¿Harán algo?

R.- Si la amnistía se aprueba es porque Page ha querido. Emiliano García-Page quiere ir de socialista bueno y moderado, pero es un sanchista más. Si hay amnistía será porque los diputados de Page han votado a favor. Dependen de Page. Sergio Gutiérrez, número dos de Page, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, es diputado por Toledo. Cuando Sánchez hizo el teatrillo de los cinco días, Page fue el primero en ir a Ferraz a pedirle que no se fuera y ofrecerle su apoyo. Page es un político de titulares, mucho anuncio y pocas realidades. Hace muchísimas promesas que no cumple. Dijo que si Pedro Sánchez ganaba las primarias él dejaría la política. Dijo que él jamás gobernaría con Podemos. Dijo que la amnistía era inconstitucional y que no lo iba a tolerar. Permanentemente respalda a Pedro Sánchez.

P.- ¿Page no va a hacer un Lambán con sus ocho diputados?

R.- No. Por supuesto. Lambán les ha dado una cura de humildad a muchos socialistas que pregonaban ser socialistas de los de antes. Decíamos que Sánchez manosea las instituciones del Estado. Page lleva sin hablar en el parlamento de Castilla-La Mancha desde la sesión de investidura, hace un año. No tenemos, por ejemplo, sesión de control. Page no se somete a sesiones de control. Page veta debates. Cuando Sánchez amenazó a la prensa y al Poder Judicial tras esos cinco días, le propusimos aprobar una declaración institucional en favor de la libertad de prensa y de la independencia del Poder Judicial. Page vetó la declaración y lo prohibió.

«No hay forma de controlar al Gobierno de Page. Él sólo va a las Cortes a votar»

P.- ¿Hace un año que Page no comparece?

R.- Bueno, va a votar. No siempre, pero va a votar sólo.

P.- ¿No hay sesiones de control en las Cortes de Castilla-La Mancha?

R.- No. No hay forma de controlar al gobierno de Page. Y hay sólo uno o dos plenos al mes como mucho y pocas comisiones. Esto lo inventó Bono, que decía: «Las Cortes, cortitas».

P.- Su agenda pública, además, es muy limitada. ¿Dónde está Page?

R.- No sé. Lo que sí sé es dónde no está. No está con los sanitarios de Castilla-La Mancha. No está con los agricultores y ganaderos. La portavoz de Page dijo en una entrevista que el futuro de la agricultura y la ganadería de Europa pasaba por el Pacto Verde y Page no ha rectificado esas declaraciones. Page cree que el Pacto Verde es el futuro de la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha. Es un gravísimo error. Debería defender a nuestros agricultores y ganaderos y decir que una PAC ecologista, socialista y de políticas medioambientales ultras es perjudicial. Y no lo hace. O, hablando de infraestructuras, en nueve años, Page ha construido cero kilómetros de autovía. Ya ha anunciado que no quiere conectar Ciudad Real y Toledo. Somos una comunidad que no tiene sus capitales conectadas por autovía. Ni Ciudad Real con Toledo, ni Cuenca con Albacete. Hay dos grandes polos logísticos, el de La Sagra y el del Henares, que no tiene carreteras desdobladas. Son carreteras de un solo carril, con atascos y accidentes permanentes. Page no está donde se le necesita. No defiende los intereses de los castellanomanchegos. No defiende una financiación justa o el agua que necesitamos para nuestro desarrollo. Simplemente, Page no está.

«El domingo es un día clave también para demostrar una gran movilización social contra Sánchez»

P.- El domingo hay manifestación en Madrid contra la amnistía. ¿Por qué ir?

R.- Yo voy a estar y el PP de Castilla-La Mancha también de manera masiva, como, seguro, miles de castellano-manchegos anónimos para reclamar igualdad real y libertad para todos los españoles y fortalecer nuestra democracia. Estamos ante unas elecciones europeas determinantes. Van a ser un plebiscito para Sánchez. Si el PP, Dolors Montserrat y Feijóo las ganan con mayoría, habremos mandado un mensaje claro contra el sanchismo a los españoles y al conjunto de Europa. Si, por el contrario, Sánchez consigue acercarse al PP construirá un relato para justificar que sus políticas han sido respaldadas. Estamos ante unas elecciones claves y el domingo es un día clave también para demostrar una gran movilización social contra Sánchez. También para que en Bruselas y los gobiernos europeos vean que hay una gran contestación social a Sánchez. Necesitamos a las instituciones europeas para parar el ataque de Sánchez a la democracia.

P.- Una última cuestión. El marido de la ministra Isabel Rodríguez, Iván Molinero, fue fichado por una empresa de renovables 51 días después de ser nombrada ministra para un cargo de responsabilidad en Recursos Humanos, pero venía de ser panadero, reponedor de supermercado y comercial en una tienda de bricolaje. El Gobierno tramita ahora 1.650 millones de fondos europeos para esa empresa. ¿Qué le parece?

R.- Esto viene de hace 20 años. Siendo Isabel Rodríguez portavoz del Gobierno de José María Barreda, ya tuvo que dar explicaciones porque asociaciones juveniles vinculadas con su entonces novio recibían unas subvenciones muy por encima de las que recibía cualquier otro colectivo juvenil en Castilla-La Mancha y se otorgaban en Consejos de Gobierno en los que participaba Isabel Rodríguez como portavoz. Cuando sus entornos pasaban a presidir ciertas asociaciones, las subvenciones a esos colectivos se disparaban. De esto hace ya 20 años. Este es el socialismo que quiere ir de moderno y de vanguardista.