Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo publicó seis párrafos en una revista de ejecutivos antes de dirigir una cátedra y dos másteres en la Universidad Complutense de Madrid. Lo hizo con un artículo que ni siquiera puede considerarse académico o científico, pues no cumple con las características, aunque sí figura en portales bibliográficos. Hay que tener en cuenta que, para el acceso a la docencia universitaria, uno de los méritos que es norma solicitar a los aspirantes es que aporten publicaciones especializadas. Es decir, literatura científica o académica. En el caso de Begoña Gómez, la única blibliografía que consta registrada son esos seis párrafos.

Siendo directora de Negocio de la empresa Inmark para España y Portugal, Begoña Gómez publicó en noviembre de 2017 un artículo titulado Ser únicos para el cliente en la revista de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), una entidad privada sin ánimo de lucro que se autodenomina como la «comunidad global de directivos». Este artículo lo realizó en el marco del III Congreso Nacional de Marketing y Ventas.

En la página 32 del número 335 de esta revista para altos ejecutivos, Begoña Gómez planteaba, por ejemplo, que «aquella empresa que no ponga el cliente en el centro e intente conocerlo, tendrá en el tiempo una mayor dificultad para vender con calidad y crear clientes longevos».

La mayor parte del artículo se centra en el trabajo de la consultora Inmark, especializada en la captación de fondos, donde ella era directora de Negocio. De esta manera, Begoña Gómez relató en la publicación que «históricamente en Inmark los clientes venían demandando campañas utilizando un único canal, con acciones de captación vía telemarketing, presencial de ventas, y con otras que en su estrategia eran inconexas. Ahora esto ha dado un giro gracias a la tecnología», apuntó.

«La solución para las empresas que quieren vender más y mejor, pasa por una estrategia omnicanal donde interacciona de forma continua lo digital, lo presencial, el telemarketing y el Retail, proporcionando experiencias cliente que quedan registradas en el CRM o sistema relacional», añadió.

«Este modelo aplicado por Inmark y Beme (diseño, fabricación e implantación nacional de elementos en el punto de venta) en una acción de 360º, permite subir un escalón más en la diferenciación con el resto de las marcas», concluía el texto.

Este artículo de 373 palabras ni siquiera reúne las características de un escrito académico o científico, puesto que no reúne la denominada estructura IMRyD, en español, o IMRaD, en inglés, que hace referencia a la división de su estructura en «introducción, métodos, resultados y discusión». Tampoco aparecen otras secciones habituales en los papers como la dedicada a las palabras claves, el abstract (resumen) o las conclusiones.

Estos seis párrafos de Begoña Gómez son su única contribución al campo del marketing y la captación de fondos al que se dedica a nivel académico. En los portales bibliográficos consultados por este periódico, sólo aparece esta publicación a su nombre. Nada más.

Artículo de Begoña Gómez en 2017.

Sin embargo, este bagaje no le impidió ser autorizada y nombrada por la Universidad Complutense de Madrid para las responsabilidades -según su currículum en la red LinkedIn- de directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid; codirectora del Máster en Transformación Social Competitiva: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como Estrategia; y codirectora del título propio en Dirección de Captación de Fondos (fundraising público y privado) en el Tercer Sector.

«Experiencia» y «conocimiento»

Desde la Universidad Complutense, en una carta remitida a OKDIARIO en 2019, el entonces rector de la institución, Carlos Andradas, defendió la designación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la codirección de este último máster propio «como persona externa a la UCM» por haber participado en él «desde su inicio, en virtud de su experiencia y conocimiento en el campo», esto es, «desde el curso 2014-2015», decía el escrito.

Además, Andradas afirmó en su misiva que estos títulos propios, como el codirigido por la esposa del inquilino de la Moncloa, contaban con «rigurosos controles previos a la aprobación de los cursos y con los mejores profesionales, en todas las ramas de conocimiento y con la pluralidad de planteamientos, la ecuanimidad e independencia que intentamos que caracterice a nuestra institución y de las que nos sentimos orgullosos», sostenía el entonces rector.

No es licenciada

A todo ello se une que Begoña Gómez no cuenta con una licenciatura en Marketing, pese a que así lo mantenga también en su currículum. OKDIARIO ha publicado tanto la orla como el diploma de la M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios, un centro privado que impartía clases en Madrid y en Málaga, que acreditan que no era una licenciatura sino un «Título Superior en Marketing y Administración de Empresas», es decir, un título no universitario, no homologado y, por tanto, no oficial.

De hecho, el propio director de aquella escuela, José Luis Maldonado, lo reconoció la semana pasada en conversación con este periódico. «Era un título privado y, por tanto, no era oficial. Lo pone muy claro en el diploma que les entregábamos a los que superaban la tesina: Título Superior en Marketing y Administración de Empresas», declaró.