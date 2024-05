El sablazo de la Estación de Delicias a los taxistas de Zaragoza: «Hasta 800 euros por orinar al año»

Los taxistas que suelen concurrir en la Estación de Zaragoza-Delicias tienen un problema para ir al baño desde hace más de dos años. Justo el tiempo que hace que se privatizaron los aseos en la estación de trenes que depende del ADIF (Ministerio de Fomento), eliminando de un plumazo el derecho de acceso al saneamiento público y gratuito. La estación incluye AVE, ferrocarril convencional, además de una zona dedicada a autobuses.

Lo que se presentó como una novedosa propuesta por parte de la compañía holandesa One Hundred Restrooms y que fue abrazada por Adif para instalar aseos a fin de mejorar la calidad del servicio a los usuarios de la estación ferroviaria, ha supuesto que sólo aquellos que estén dispuestos a pagar puedan tener acceso a un baño por el precio de un euro, una cantidad aparentemente asequible, pero que suma una abultada cantidad de dinero para quienes desarrollan su trabajo a diario a las puertas de la estación, caso de los taxistas.

«Para quienes emplean estos servicios ocasionalmente no les significa apenas nada en el bolsillo, pero para nosotros significa uno de nuestros lugares de estacionamiento. Nos pegamos muchas horas aquí, esperando a llevar y recoger clientes. Económicamente, el presupuesto puede llegar a 800 y 900 euros al año, porque cada día vamos entre tres y cuatro veces al baño lógicamente, es decir, nos supone el equivalente a un seguro del coche», explica un taxista en la parada de la estación.

El tema genera corrillo entre ellos. Parece que ninguno está dispuesto a gastarse esta cantidad para utilizar lo que consideran que es un derecho. «Nosotros damos un servicio a la ciudadanía, y por principios no voy a pagar en un baño de una estación», explican a OKDIARIO.

No hay baños gratuitos

«Queremos tener baños públicos en la estación de trenes como antes. ¿Por qué en la estación de autobuses sí que son públicos y aquí no?», se preguntan. Actualmente, Adif ha cerrado en la Estación Ferrovial de Zaragoza-Delicias cualquier baño público y gratuito que pudiera tener anteriormente. No hay aseos disponibles en el acceso subterráneo y, por consiguiente, tampoco en el parking.

En lo ancho y largo de toda la Estación de Zaragoza-Delicias, Adif sólo ofrece a sus viajeros dos aseos y son de pago. Con esta propuesta, la ferroviaria se sumó a la moda de otras instalaciones que gestiona en Madrid Puerta de Atocha, Madrid-Chamartín, Clara Campoamor, Barcelona Sant y Alicante, donde esta compañía de sanitarios, One Hundred Restrooms, puso en marcha en 2021 (tras la pandemia del Covid) sus servicios al haber ganado la licitación.

One Hundred Restrooms

La primera vez que la compañía aterrizó en España fue en 2018, con la apertura de sus primeras instalaciones en el centro comercial La Vaguada Madrid. Esta multinacional funciona en otros países como Bélgica, Suecia y Países Bajos. En este último opera además no sólo en estaciones de tren o centros comerciales sino también en gasolineras.

La motivación que impulsó a esta multinacional a implantar aseos de pago a precios económicos fue la reticencia que tienen muchos usuarios a entrar en los aseos de estaciones y aeropuertos por falta de higiene.

De tal manera que este tipo de empresas suelen plantear sus servicios como algo más que simples aseos, puesto que logran «una experiencia integral de bienestar». Sin embargo, en poco tiempo, lamentablemente está propuesta se está convirtiendo, en muchos lugares, en la única oferta accesible, puesto que es un hecho que la privatización de algo tan básico como un aseo supone un ahorro para las compañías que deberían ofrecerlo, ya que se desentienden de la limpieza, su reparación y mantenimiento.

«Es una vergüenza auténtica lo que está pasando, porque hay establecimientos que según la normativa deben tener baños para señoras, caballeros y niños…», señala uno de ellos.

«No me da la gana de pagar un euro por entrar aquí. Yo si voy a una cafetería y voy a utilizar el baño, es consumir porque es un principio, pero aquí, en la Estación Zaragoza-Delicias es diferente. No me da la gana que me lo impongan», denuncia otro taxista.

Aseo gratuito: «Un derecho»

¿Qué proponen estos taxistas? Alguno de ellos piden que, al menos, les proporcionen «una bonificación» para que su entrada a los servicios de pago les sea gratuita. Otros, sin embargo, exigen que se restituya el acceso gratuito de forma complementaria: «Es un derecho, siempre estamos pagando por todo».

«Estamos muchas horas en el coche y tenemos necesidad de ir. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos aguantamos más de lo necesario, o nos vamos a un hospital a orinar, y eso no debe ser así», señalan. Sólo tienen una opción gratuita, en uno de los dos puntos de parada de taxis en las inmediaciones de la estación. Se trata de una cabina provisional móvil que tienen fija justo en una de las paradas de autobús urbano.

Dicha cabina no requiere de ninguna ficha ni llave, y pueden compartirla con los conductores de autobús de línea. Sin embargo, los taxistas denuncian que «muchas veces no se puede usar porque está en condiciones lamentables».

La estación y el baño

¿A quién le compete entonces dotar de servicios públicos a las estaciones de tren?: «Adif echa balones fuera y dice que es el Ayuntamiento quien tiene que ponerlos, pero el Ayuntamiento nos dice que no es un asunto que les competa».

Sin embargo, la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) deja al descubierto a Adif. Precisamente, este pasado febrero, la organización envío una carta al presidente de la entidad, Ángel Contreras, reivindicando el acceso al agua potable y al saneamiento como «derechos esenciales», pidiendo que «rectificara» sobre su decisión de privatizar los baños, así como que «no implante más este sistema de pago en otras estaciones en las que aún no se ha hecho».

En dicha misiva, la CECU señaló que las administraciones públicas son «responsables de asegurar la presencia suficiente de baños y fuentes de agua», y que sean de «forma gratuita y con unas adecuadas condiciones de higiene y seguridad».

La CECU se apoya además en una resolución de la ONU, de 2020, en la que quedan reconocidos el agua potable y el saneamiento como «derechos humanos fundamentales para el pleno disfrute de la vida y del resto de derechos esenciales». Y el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez toma como bandera los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, impulsados por la ONU y la UE. A la Estación de Zaragoza Delicias, sin embargo, no llegan a los aseos.