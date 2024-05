Jaume Costa y Radonjic no continuarán en el Mallorca 24-25

Jaume Costa y Nemanja Radonjic no continuarán en el Mallorca la próxima temporada. El club no renovará el contrato del lateral izquierdo valenciano, que vence el 30 de junio, y no ejercerá la opción de compra de la que dispone sobre el extremo serbio, que volverá al Torino. En consecuencia, lo que se busca prioritariamente en el mercado es un lateral zurdo y un extremo. Ahí irán dirigidos los principales esfuerzos de la dirección deportiva en un verano que vendrá marcado por las salidas de jugadores como Maffeo o incluso Raíllo.

No se ha cerrado aún el telón de la temporada 23-24 y ya empieza a hablarse de la 24-25, la cuarta consecutiva del equipo en Primera División, un hito que sólo se había producido una vez en la historia del club. Toca reforzar la plantilla en base a los puntos débiles que ha mostrado en este curso, que son básicamente el lateral izquierdo y las bandas. Ya pedía Aguirre reforzar esas demarcaciones y eso será lo que se va a encontrar el nuevo entrenador, que en principio será anunciado la próxima semana, una vez que se le comunique al mexicano que no continúa en el banquillo, algo que todavía no se ha producido.

Al casting final han llegado García Pimienta y Arrasate, pero ahora mismo el entrenador vizcaíno es quien más posibilidades tiene. A García Pimienta le han lastrado los resultados de Las Palmas -lleva doce jornadas sin ganar- en la recta final de la temporada, por lo que la dirección deportiva del Mallorca ha elegido la que le parece la opción más razonable. Ahora bien, el acuerdo no está firmado y el Sevilla también pelea para llevarse al actual técnico de Osasuna, por lo que habrá que esperar a ver cómo se cierran las negociaciones.

Será un verano largo porque habrá movimientos no sólo en el banquillo, sino prácticamente en todas las demarcaciones. Saldrá un portero de entre Rajkovic, Greif y Leo Román, porque es inasumible aguantar a tres de tanta calidad en la plantilla, Maffeo quiere intentar una nueva experiencia fuera de la isla y posiblemente fuera de la Liga española, con Raíllo sucederá algo parecido, y la continuidad de Nacho Vidal está supeditada a la del nuevo entrenador.

En medio campo Samú Costa está pendiente de los movimientos de su representante Jorge Mendes, tal y como anticipó OKBALEARES, y en la delantera lo ideal sería traspasar a Larin, pero será complicado porque el canadiense costó más de 7 millones de euros y de momento lleva tres goles en Liga tras el que le marcó el pasado fin de semana al Almería en Son Moix. Muriqi y Abdón, con contrato en vigor, tienen la plaza confirmada.