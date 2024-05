2-2. Objetivo conseguido: el Mallorca seguirá en Primera

Objetivo conseguido: el Mallorca seguirá en Primera División. En una tarde de agonía y taquicardia, tras un partido que tuvo que resolverse por goleada y en el que fue necesario acabar sufriendo, el equipo empató ante un Almería que se dejó la vida y resultó beneficiado de la igualada del Cádiz en su estadio ante Las Palmas. Se acaba la era de Aguirre, que se marcha por la puerta grande tras dos temporadas y media espectaculares en las que llegó a la final de la Copa del Rey.

30 segundos tardó Muriqi en disparar a puerta en el primer balón que le llegó. Fue con su pierna mala, la derecha, y el remate se marchó muy alto, pero fue una declaración de intenciones para dejarle claro al Almería que el equipo no venía a hacer prisioneros. Como respuesta Luka Romero lo intentó desde fuera del área y los silbidos que escuchó desde la grada sirvieron para demostrar que la afición no había olvidado su espantada para marcharse a la Lazio.

Larin fue el primero en disfrutar de una oportunidad real de gol. El meta almeriense Fernando se equivocó en una salida y el canadiense lo intentó con la portería vacía, pero sin apenas ángulo. Su disparo lo siguió con ansiedad toda la grada de Son Moix. No faltó mucho, pero al final no cogió portería y el marcador siguió inamovible. Poco después metió la cabeza en un centro de Gio, pero tampoco hubo suerte.

Parecía que una vez más el maleficio del gol iba a pasarle factura al Mallorca, pero a la siguiente por fin saltó la banca. Samú Costa peinó un saque de esquina, prolongó al segundo palo Copete y ahí, a bocajarro, prácticamente debajo de la línea, Larin celebró su tercer tanto de la temporada y con él todo el estadio, consciente de la importancia de un 1-0 que dejaba al Mallorca en Primera División.

El arreón llevó al equipo a acercarse seriamente al 2-0 en dos acciones inmediatas de Muriqi, la primera en un remate de cabeza y la segunda en un punterazo en el área. Ambas se le fueron por encima del travesaño mientras la grada se volvía loca. El Almería, que no hacía otra cosa que perseguir sombras, no tenía capacidad de respuesta….o eso era lo que parecía, porque cuando peor estaban los indálicos en el partido le llegó un balón a Arribas, que soltó un disparo que Rajkovic sólo pudo seguir con la mirada. El 1-1 cayó como una losa en Son Moix. Tocaba volver a empezar.

Samú Costa, con molestias, no volvió tras el descanso. Omar Mascarell se incorporó a un partido que siguió dejando sin cesar oportunidades domésticas. César Montes evitó el 2-1 a bocajarro ante Larin y luego Darder, desde el borde del área, tiró a las manos de Fernando. De nuevo Larin, a los 55 minutos, fue incapaz de batir al meta almeriense, que despejó a córner.

Y ya, para colmo de la desgracia, no sólo no llegó el 2-1, sino que el partido giró hacia un lugar inesperado. A los 65 minutos el mozambiqueño Bruno Langa tomó el balón, nadie le salió al paso y desde 40 metros soltó un zurdazo que se alojó en la mismísima escuadra de Rajkovic, que se tiró pero no pudo llegar al balón.

El equipo tocó zafarrancho en la recta final y logró su objetivo a los 83 minutos en un gran disparo de Darder desde dentro del área. Pudo llegar el tercero en un tiro de Abdón que sacó Fernando, pero la tarde ya no dio para más y acabó con un resultado suficiente. El Cádiz acompañará a Granada y Almería a Segunda y el Mallorca jugará su cuarta temporada consecutiva en Primera.

Mallorca: Rajkovic (1), Gio (1), Valjent (1), Raíllo (2), Copete (1), Jaume Costa (1), Samú Costa (1), Dani Rodríguez (1), Sergi Darder (3), Muriqi (2) y Larin (1). Omar Mascarell (1) por Samú Costa (46′), Abdón (1) por Larin (62′), Morlanes (1) por Dani Rodríguez (62′), Radonjic (1) por Copete (68′)

Almería: Fernando (1), Pozo (1), Chumi (1), César Montes (1), Centelles (1), Melero (1), Edgar (1), Arribas (1), Bruno Langa (1), Luka Romero (2) y Luis Suárez (1). Robertone (1) por Melero (58′), Baptistao por Luka Romero (64′), Choco Lozano (1) por Luis Suárez (64′), Radovanovic (1) por Centelles (82′), Embarba (1) por Arribas (82′)

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (1). TA Raíllo, Copete, Luka Romero, Robertone, Arribas

Goles: 1-0. Min.29: Larin; 1-1. Min.41: Arribas; 1-2. Min.65: Bruno Langa; 2-2. Min.83: Darder

Incidencias: 20.573 espectadores en Son Moix.