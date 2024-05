El conflicto internacional entre Argentina y España está lejos de cerrarse. Las palabras de Javier Milei sobre la mujer de Pedro Sánchez (la llamó «corrupta») desataron la ira del Gobierno español, que salió en tromba a exigir disculpas al presidente argentino bajo la amenaza de romper relaciones. Ahora Milei, lejos de pedir perdón, se reafirma, exige que sea el dirigente español quien se disculpe con él y le tacha de «cobarde».

El presidente de Argentina ha concedido su primera entrevista tras su visita a España para acudir al acto Europa Viva 24 de Vox. En ella se ha negado a pedir disculpas, si no todo lo contrario. «No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista… Si yo fui el agredido», reiteró recordando que el Gobierno de España le ha tachado de «fascista» e incluso el ministro Óscar Puente insinuó que se drogaba.

«No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista, si yo fui el agredido. Hoy en todo el mundo se habla de los casos de corrupción de la mujer por tráfico de influencias y hasta apretaron un juez, y él está involucrado. (…) Cuando dije la frase nunca mencioné a nadie, se autoincrimina. A Sánchez no le quedó otra que sumarse él a pegarme», ha expresado Milei.

Además, ha elevado el tono y le ha tachado de «cobarde»: «(Pedro Sánchez) Es tan cobarde que necesitó mandarme a agredir por mujeres. Es algo de una cobardía feroz», aseveró en alusión a afirmaciones hechas contra él por la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz; y la de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Javier Milei tiene claro que esta sobreactuación del Gobierno de España se debe a una campaña de Pedro Sánchez y que esa estrategia sería obra del ex presidente argentino Alberto Fernández para provocar una reacción de su parte y ser calificado «de misógino». «Lo que está pasando en España no es independiente del accionar del kirchnerismo acá. (La acción en España) Está promovida desde el kirchnerismo acá. Está coordinado con el kirchnerismo», afirmó en una entrevista con el canal de televisión Todo Noticias (TN).

Por otro lado, a pesar de reafirmarse en sus palabras, el presidente argentino ha intentado rebajar el alcance de la crisis diplomática desatada después de que el Gobierno español llamase a consultas a su embajadora en Buenos Aires y convocase al embajador argentino en Madrid, asegurando que las relaciones entre los dos países no se van a romper por la existencia de un «vínculo» que «nadie va a poder romper».

«La relación no se va a romper. La relación no la construyen los mandatarios, la construye la gente. Nosotros recibimos un montón de inmigración de España, y este vínculo nadie lo va a poder romper. Se va a imponer la propia realidad», ha expresado el mandatario argentino.

Los insultos de Sánchez

Milei también ha recordado que Sánchez apoyó al candidato presidencial Sergio Massa durante la campaña; que el ministro de Transporte español, Óscar Puente, acusó a Milei de «consumir sustancias»; y que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó en diciembre que Milei «volvía con el recorte y el autoritarismo».

«Hicieron campaña por Massa y en esa campaña usaban todos los elementos negativos como la venta de órganos. Eso lo usaron todo: me tildaron de loco, de querer vender niños. Pasaron cinco meses y estas cosas de la campaña negativa no pasó ninguna. Me dijeron que soy negacionista de la ciencia, me han dicho xenófobo, fascista, para mí son insultos agravados. Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Cuando el ministro Puente me hizo esa agresión, le contesté y se comió un tortazo enorme. Salió a pedir disculpas», ha declarado Milei.