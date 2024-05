Albares calló en privado cuando Tellado le pidió explicaciones por el insulto de Puente a Milei

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, guardó silencio el domingo en la conversación privada que mantuvo con Miguel Tellado cuando el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados le pidió explicaciones sobre el insulto del titular de Transportes, el socialista Óscar Puente, al presidente de Argentina, Javier Milei, del que insinuó que consumía drogas.

Así lo señalan a OKDIARIO fuentes conocedoras del contacto telefónico que tuvieron el jefe de la diplomacia europea con el representante de la primera fuerza en la Cámara baja horas después de que Milei calificara de «corrupta» a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de Vox celebrado en Madrid.

Tellado se interesó especialmente al teléfono con Albares por la posición del Gobierno respecto a las declaraciones de Óscar Puente el pasado 3 de mayo, cuando insultó al presidente argentino durante una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales del PSOE de Castilla y León en Salamanca. «He visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿Os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Yo dije: Es imposible que gane las elecciones», manifestó Puente.

Tras ello, la Oficina del Presidente de Argentina emitió un duro comunicado censurando «las calumnias e injurias» lanzadas por el ministro Puente y reprochó a Pedro Sánchez que, en vez de preocuparse de los «problemas» de España, como las acusaciones de «corrupción» sobre su mujer, amparase ataques verbales a un jefe de gobierno extranjero elegido democráticamente en las urnas.

Por su parte, Albares se limitó entonces a decir que no había ninguna crisis diplomática con el Ejecutivo de Milei, evitó pedir perdón por las palabras de Puente y su departamento emitió un comunicado para rechazar «rotundamente los términos infundados» de la carta de la Presidencia argentina, considerando que «no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos». De esta manera, el jefe de la diplomacia española no se pronunció entonces públicamente sobre Puente, ni tampoco dos semanas después en la conversación privada que tuvo con Tellado el domingo, en la que el dirigente del PP le exigió explicaciones al respecto.

Albares llamó el domingo a los portavoces de los grupos parlamentarios para recabar su «apoyo» a Sánchez tras las palabras de Milei en el acto de Vox. Con el portavoz del PP en el Congreso, la respuesta que tuvo fue volvería a mantener una segunda conversación más tarde puesto que Tellado se encontraba de viaje y necesitaba un hueco para «estudiar» la situación, precisan las fuentes citadas. De este modo, el dirigente del PP en ningún momento habló que tenía que hacer una «consulta», pese a lo manifestado por Albares en una entrevista en Telecinco este lunes. El ministro de Exteriores afirmó en antena que Tellado le dijo que tenía que «consultar» la decisión del apoyo o no del PP y que le devolvería la llamada.

Esta afirmación de Albares la niegan las fuentes conocedoras de la conversación, insistiendo en que Tellado sólo pidió tiempo para «estudiar» lo ocurrido, emplazándose con Albares a mantener una segunda conversación para fijar postura al respecto. Sin embargo, esa segunda llamada ya nunca se produjo, puesto que el jefe de la diplomacia española compareció antes, de manera improvisada, en la Moncloa y no sólo hizo públicos sus planes (como anunciar la llamada a consultas de la embajadora española en Buenos Aires), sino que además dijo que el Gobierno no había tenido el respaldo de PP y Vox, pese a que su interlocución con Tellado no había terminado.

Origen de la «escalada verbal»

Para el PP, el insulto de Puente a Milei es de alta gravedad, entendiendo los populares que tal acusación de drogadicto al presidente argentino -que Albares nunca ha condenado- está en el origen de la «escalada verbal» de estas semanas.

Durante su intervención en el acto de Vox Europa Viva 24 celebrado este domingo en el Palacio de Vistalegre, Milei se refirió así al socialista Pedro Sánchez y su esposa, denunciada en un juzgado de Madrid por un presunto delito de tráfico de influencias: «No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo», manifestó el presidente argentino aludiendo a la farsa de los cinco días de reflexión que se tomó Sánchez.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamentó este lunes que «esta escalada verbal no conduce a ninguna parte». «A mí desde luego no me representa en ningún caso, porque lo que ha hecho Milei es sólo una muestra de lo que el Gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que él», apostilló.

Albares se ausenta

Entretanto, el ministro de Exteriores no estará presente este miércoles en la sesión de control al Gobierno que tendrá lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados. Con el foco puesto en la crisis diplomática con Argentina, la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha comunicado la ausencia de José Manuel Albares y de otros cuatro ministros del Ejecutivo de Sánchez.