Feijóo critica que el PSOE haga ver que «Sánchez es el Estado» tras llamar Milei «corrupta» a su mujer

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al PSOE y al Gobierno de pretender «convencernos» de que «Sánchez es el Estado» después de que el Ejecutivo haya llamado a consultas a la embajadora en Buenos Aires tras las palabras del presidente argentino, Javier Milei, quien calificó el domingo de «corrupta» a la mujer del inquilino de la Moncloa, Begoña Gómez.

En la presentación de los ejes del programa electoral del PP para las europeas en un acto en Madrid, Feijóo ha reprochado al Gobierno de Sánchez que fuera él el que «iniciara» un conflicto diplomático con el Ejecutivo de Argentina, después de las declaraciones del ministro Óscar Puente hace unas semanas, cuando manifestó que Milei tomaba «sustancias».

Para Feijóo, ni el Gobierno, con estas afirmaciones de Puente, ni el presidente Milei, al tildar de «corrupta» a Begoña Gómez, pese a la denuncia contra ella que se investiga en un juzgado de Madrid por presunto tráfico de influencias, «están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política», ha recalcado. «Esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí no me representa», ha enfatizado.

Según ha declarado Feijóo, «lo que ha hecho Milei (este domingo) es una muestra de lo que hace el Gobierno de Sánchez todos los días». A su juicio, «Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia», ha añadido el líder del PP, recordando que fue su gobierno, con el insulto de Puente a Milei, deslizando que consumiría drogas, el que dio lugar a este conflicto. «El señor Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia, teniendo en cuenta que su Gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia, con una sobreactuación, por cierto, absolutamente impropia», ha señalado el jefe de la oposición.

En ese contexto, Feijóo ha recalcado que el Gobierno de Sánchez «se muestra muy proactivo con Palestina, pero dejó tirado al pueblo saharaui; muy empático con Ucrania, pero pacta con partidos favorables de Putin en España; o se muestra preocupado por la regeneración de España, mientras no explica los negocios de Venezuela».

Además, Feijóo ha destacado que en la escalada verbal entre Sánchez y Milei los grandes perjudicados son los 48 millones de españoles y 46 millones de argentinos «secuestrados» por esta forma de hacer política. «Creo en la ética, en la moderación y en el diálogo sereno. En lo que estamos viendo en las últimas semanas no creo ni creeré jamás», ha asegurado.

Romper relaciones

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, compareció en la tarde del domingo en el Palacio de Moncloa para anunciar que el Ejecutivo llamaría a consultas sine die a la embajadora en Buenos Aires, al tiempo que exigió «disculpas públicas» a Milei.

Este lunes, en una entrevista de radio en la Cadena Ser, Albares avanzó que había convocado a la sede del Ministerio al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle que Milei se disculpe. En caso contrario, el jefe de la diplomacia española ha amenazado con romper relaciones con Argentina ante lo que ha calificado como un «ataque» y una «injerencia» en la política interna de España.

Durante su intervención en el acto de Vox Europa Viva 24 celebrado este domingo en el Palacio de Vistalegre, Milei se refirió así al socialista Pedro Sánchez y su esposa: «No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo», manifestó el presidente argentino aludiendo a la farsa de los cinco días de reflexión que se tomó Sánchez.

Antes de las declaraciones de Feijóo en el acto de presentación del programa del PP para las europeas, su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, tachó de «intromisión» las palabras de Milei sobre Begoña Gómez. «El discurso de Milei es desde luego una intromisión en política nacional. No puede, o no debe, en su primer viaje a España remover la política nacional de España. La mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado», afirmó González Pons en una entrevista en Herrera en Cope.

No obstante, en línea con lo expresado después por Feijóo, el ex eurodiputado y número cuatro de la candidatura europea censuró que Sánchez pretenda convertir el caso de Begoña Gómez en un «asunto de Estado». «No deja de ser la mujer del presidente», enfatizó González Pons, vaticinando, con todo, que Gómez tendrá que «afrontar dificultades en el futuro inmediato» tras haber designado abogado para su defensa.