El tremendo puñetazo de Canelo Álvarez a un famoso influencer español

Canelo Álvarez vuelve a dar que hablar. El mexicano es uno de los mejores boxeadores del mundo a día de hoy, sin lugar a dudas. En la actualidad ostenta el título de campeón mundial en la división de peso supermediano, logrando la unificación de los cinturones de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring. Pero no sólo es protagonista en los cuadriáleros, también fuera de ellos como ha ocurrido ahora por lo sucedido con el influencer español Naim Darrechi.

El púgil estuvo presente en una gala de la tercera edición del torneo No Golf No Life en su país, y allí protagonizó un momento que se ha viralizado al darle un puñetazo en la zona del hígado al creador de contenido español, conocido especialmente por sus polémicas en redes sociales. Darrechi, quien vive precisamente en México, llevaba un cartel en el que pedía a Canelo Álvarez que le diera un puñetazo en su abdomen: «Canelo, cumple mi sueño y dame un gancho al hígado».

Y el mexicano, conocido por su poderosa derecha, se levantó de su mesa decidido a cumplir el sueño de Darrechi… a pesar de que su mujer se lo desaconsejera: «No, Saúl», se escucha que le dice mientras le sujeta el brazo. El campeón mundial finalmente golpeó con fuerza al influencer, quien apenas pudo mantenerse en pie tras recibir su gancho a pesar de apretar el abdomen. «Algún día tendré el honor de subirme al ring contigo, Canelo», escribió más tarde Darrechi en la descripción del vídeo.

Medios mexicanos especulan con que Canelo Álvarez podría saber quién era Naim Darrechi, ya que hace algunos meses el influencer español ya había publicado un vídeo en sus redes en el que retaba al campeón a una pelea de boxeo. «Desde aquí reto a Canelo Álvarez a pegarse en un ring conmigo. Que su equipo ponga fecha, día y hora, como si es mañana yo estoy ready. Canelito, ¿qué pasa, no tendrás miedo?», dijo el influencer en su momento. No obtuvo respuesta, pero ahora ha conseguido el protagonismo que quizás buscaba recibiendo ese puñetazo del boxeador.

El viral rifirrafe de Canelo Álvarez

Canelo Álvarez volvió al ring y venció hace unas semanas al mexicano Jaime Munguía, de 27 años, representado por una leyenda como Óscar de la Hoya. De la Hoya que, tras dejar la actividad profesional, se ha centrado en la representación de talentos del mundo del boxeo, fue protagonista junto al propio Canelo en la rueda de prensa de dicho combate.

En un cruce de palabras intenso desde el inicio, ambos se levantaron, y Canelo amenazó al ex campeón mundial, arremetiendo contra él verbalmente. «¿Tú qué vas a escribir? ¿Qué dices, pendejo? Tú no haces nada», lanzó Canelo a un Óscar de la Hoya que saltó para enfrentarse al púgil mexicano, teniendo que ser separados para no pegarse en público. Este fue el inicio de una rueda de prensa que tuvo tensión en cada palabra y cada intervención de los boxeadores mexicanos.

Canelo, uno de los mejores peleadores de la última década, quiere volver a demostrar su gran nivel y por qué es temible dentro del ring. «Estoy bien preparado, con mucho entusiasmo, contento de poder presentar esta pelea entre dos mexicanos. La primera vez en la historia peleando por los cuatro títulos», expresaba Canelo en el atril en su turno de palabra.